最酷的石頭！「滾石」火星創紀錄 地球樂團超嗨

2019-08-24 20:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國搖滾樂團「滾石」（Rolling Stones）已經在地球上獲獎無數，現在更得到來自火星的榮耀：一顆石頭在火星上滾出迄今最遠的距離，美國航太總署（NASA）22日宣布，這顆締造紀錄的火星石頭被命名為「滾石」，向這個傳奇樂團致敬。

這顆火星上的「滾石」（Rolling Stones Rock）直徑約5.5公分、高2.4公分，比高爾夫球略大，是NASA「洞察號」（InSight）探測器去年11月26日在火星著陸時，被探測器推進器揚起，滾了大約1公尺。負責洞察號任務的NASA「噴射推進實驗室」（JPL）官網發出聲明指出，洞察號在降落次日拍攝的畫面，可見到「滾石」在橘紅色土壤上留下的滾動路跡，「這是NASA迄今所見太空飛行器降落另一個星球時，滾最遠的石頭」。

這項消息由「鋼鐵人」小勞伯道尼22日晚間「滾石」加州演唱會開唱前在現場宣布。滾石主唱米克傑格（Mick Jagger）向現場歌迷說，「NASA給我們一直夢寐以求的：一塊在火星上屬於我們的石頭，我不敢相信，我想去把它帶回來，放在我們的壁爐台上。」

NASA說，「滾石」雖然不是由命名宇宙天體或地理特徵的「國際天文學聯合會」（ International Astronomical Union）指定的官方名稱，但是會出現在科學家們使用的火星工作地圖上。

自1997年起參與NASA每一次火星地表任務的洞察號任務成員戈隆貝克（Matt Golombek）說，「我工作生涯中見過很多火星岩石，這一顆大概不會名列在很多科學論文上，但是肯定是最酷的一顆」。

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