兩韓平壤踢世足資格賽不准直播 韓球迷怒：沒意義的比賽

2019-10-15 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕2022年卡達世界足球亞洲盃資格賽第二輪賽事，H組南北韓之役今（15）日在平壤金日成體育場展開，北韓政府拒絕南韓媒體採訪、轉播和啦啦隊等到現場，只會在賽後提供賽事DVD。南韓球迷對此極為不滿，痛批這是完全沒有意義的比賽。

綜合外媒報導，這場時隔29年在平壤舉行的兩韓男足對決，「觀看」方法只有通過國際足球總會（FIFA）和亞洲足球聯盟（AFC）網站的文字直播，但僅限於誰進球得分和誰被換下場及上場。2名南韓足球協會（KFA）職員也會在媒體中心通過網路向南韓傳達賽事資訊。據悉，在平壤難以使用即時通訊工具，主要通過電子郵件聯絡。

南韓統一部官員表示，將爭取通過網路即時發佈賽況，將比賽圖片向韓方傳送也不會成問題。但週一晚上，南韓國家隊教練班托（Paulo Bento）在金日成體育場舉行記者會時，KFA職員必須返回酒店才能連上網路在KFA網站發布相關資訊。

由於北韓拒絕南韓媒體直播賽事，只願提供這場比賽的錄影DVD，DVD將隨南韓代表團一同在17日返回南韓。統一部官員表示，DVD到手後無法隨即播出，需先進行技術方面的確認，南韓球迷不得不再等幾天。

南韓球迷對北韓管制賽事極為不滿，要求必須追究北韓不遵守國際規則的行為，球迷怒批，「不能直播的比賽完全沒有意義」、「如果北韓不遵守規則，應該把它踢出國際聯會」。

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