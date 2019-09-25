倡「國際和平區」 文在寅聯合國演說：朝鮮半島成橋梁國家

2019-09-25 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅昨（24）日於第74屆聯合國大會演說，建議聯合國在朝鮮半島設置「國際和平區」，取代分裂的南北韓，向北韓提供保證，同時也為國際社會豎立模範。

綜合外媒報導，文在寅在美國紐約出席第74屆聯合國大會，演說中將重心放在朝鮮半島的「和平」，並提出願景。

文在寅建議國際社會協助在朝鮮半島設立「國際和平區」（International Peace Zone），以取代已有逾60年歷史、長250公里的「南北韓非軍事區」（DMZ）。

文在寅表示，這將給予北韓領導人金正恩更多動機廢除核武，也會讓美國與北韓談判更加順利。文在寅表示：「成立國際和平區，會給予北韓更加制度化、更實際的安全保證。」

文在寅強調：「同時南韓會獲得永久的和平。」他認為當分裂南北韓的非軍事區，搖身一變成為「和平區」，那麼整個朝鮮半島將會進化成一個橋梁國家，實現東亞鐵路社群（East Asian Railroad Community）的夢想，連接歐亞大陸與太平洋，有助於世界的和平與繁榮。

據悉，在此之前美國總統川普也在演說中再次呼籲北韓落實去核化，也對自己「大膽的外交」感到十分滿意。川普23日與文在寅會面後受訪，表示沒有再對北韓施壓的打算，川普說：「現在沒有行動的理由。但我告訴你們，我認為若美國總統不是我，你們（南韓）恐怕會正和北韓開戰中。」

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