北韓今再射飛彈 南韓防長重批︰北韓列為敵人範圍

2019-07-31 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨（31日）發射2枚短程彈道飛彈，為6天內第2次，引發南韓軍方高度警戒。南韓國防部部長鄭景斗今日在國防研究院（KIDA）舉辦「第61屆KIDA國防論壇」的演講表示，若對南韓構成挑釁和威脅，將納北韓及朝鮮人民軍為「敵人」範圍，措辭強烈。

根據《韓聯社》報導，這是鄭景斗去年9月就任國防部部長以來，針對北韓發表最強硬的措詞。鄭景斗聲明，威脅南韓安全的不僅有北韓核武飛彈，基於綜合的安全概念，威脅南韓的勢力均應被視為敵人。

鄭景斗強調，南韓軍隊在飛彈領域絕不落後北韓，飛彈技術和數量方面佔有優勢，他指出，北韓飛彈多為地對地，南韓則擁有潛對地、地對地、艦對地、空對地彈道飛彈和巡航飛彈，打擊手段更多。

對於軍方是否擁有應對北韓威脅的方案，鄭景斗表示，日前北韓發射了朝版伊斯坎德爾飛彈（KN-23），雖然攔截下降段自動變軌的飛彈有一定難度，但仍在南韓軍方的防禦能力範圍內。南韓軍方的所有作戰體系皆優於北韓，包含軍事偵察衛星等進行中的項目，具備更強大的防禦能力。

由於美韓軍演將於下週登場，鄭景斗表示一切正常舉行，不會受北韓今日試射飛彈影響。為實現朝鮮半島無核化與永久和平的目標，部分內容雖有調整，但今年以來仍實施了100多次規模不同的聯合軍演，他強調「不演習的軍隊沒有存在價值」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法