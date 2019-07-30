區域安全放第一 日政府望韓放下成見續軍事合作

2019-07-30 11:07

［即時新聞／綜合報導］上週北韓無預警發射短程導彈，使周圍國家陷入警戒，各國也密切關注東北亞情況。但日韓兩國現因出口貿易問題鬧得不愉快，兩國之間的「軍事情報保護協定」也進入是否續約的問題。日政府希望南韓勿終止合約，以保區域安全和平。

《NHK》報導，日韓兩國自2016年簽訂「軍事情報保護協定」（General Security of Military Information Agreement, GSOMIA），每年皆會自動延長，但今年狀況些許不同，或許將導致合約生變。該合約自2012年開始起草，其目的為使日韓兩國能直接共享北韓的軍事情報，這也是日韓第一個防務合作協議。

上週北韓無預警向日本海發射兩發導彈，區域關係陷入緊張。對此，日本內閣官房長官菅義偉在上午記者會表示，自從雙方簽署協議以來，每年都會將協議年限自動延長，望南韓能為了區域安全釋出誠意，勿將協議以及區域和平安全送入墳墓。日本防衛省則表示，該協議對日韓兩國皆有效，且會依據協議內容使雙方皆能互相分享北韓情報，以保區域的穩定安全。

另一位知情官員也指出，此協議使日韓不須透過美國，就能互通北韓情報。日本政府也希望，雖然日韓因貿易問題關係惡化，但此協議對於區域和平至關重要，希望南韓政府能就事論事，勿為了貿易問題而把區域安全放一邊。

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