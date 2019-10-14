破高懸16年女子馬拉松世界紀錄！肯亞選手寇絲蓋寫新猷

2019-10-14 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣時間13日晚間8點30分，芝加哥馬拉松正式鳴槍開跑，肯亞女子長跑選手寇絲蓋（Brigid Kosgei）以2小時14分04秒的成績封后，打破高懸16年的女子馬拉松世界紀錄。

綜合外媒報導，現年25歲的肯亞女子長跑好手寇絲蓋，去年就以2小時18分35秒的成績在芝加哥馬拉松封后，今年寇絲蓋狀況絕佳，在4月的時候奪下倫敦馬拉松冠軍，當時的成績為2小時18分20秒，是自己的最佳成績，也是女子馬拉松第七快的紀錄。

8月的世界第二大半馬賽事英國的「GreatNorth Run」，寇絲蓋更以1小時04分28秒的成績刷新大會紀錄，比目前女子半馬世界紀錄足足快了23秒，但由於賽道不符合認證規則，不列入國際田徑總會紀錄。

今年的芝加哥馬拉松，寇絲蓋穿與上週馬拉松破2小時的基普喬蓋（Eliud Kipchoge）同款跑鞋，輕鬆完成連霸，不但自己的最佳成績進步近4分鐘，更將女子馬拉松的世界紀錄推進到2小時14分04秒，打破英國選手拉德克里夫（Paula Radcliffe）在2003年倫敦馬拉松的2小時15分25秒女子馬拉松世界紀錄。

寇絲蓋表示，她認為女子馬拉松選手可以跑進2小時10分，她也會朝這一目標邁進；儘管12日基普喬蓋突破馬拉松2小時障礙的成績不被認可，但是人類接連突破紀錄仍震撼體育界，美國前總統歐巴馬在推特上大讚：「昨天基普喬蓋成為第一個馬拉松跑進2小時的人類，今天在芝加哥寇絲蓋創下新的女子馬拉松紀錄，他們取得驚人的成就，也是人類不斷挑戰極限最佳範例。」

Yesterday, marathoner Eliud Kipchoge became the first ever to break two hours. Today in Chicago, Brigid Kosgei set a new women’s world record. Staggering achievements on their own, they’re also remarkable examples of humanity’s ability to endure—and keep raising the bar. — Barack Obama （@BarackObama） 2019年10月13日

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