破高懸16年女子馬拉松世界紀錄！肯亞選手寇絲蓋寫新猷

2019-10-14 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕在台灣時間13日晚間8點30分,芝加哥馬拉松正式鳴槍開跑,肯亞女子長跑選手寇絲蓋(Brigid Kosgei)以2小時14分04秒的成績封后,打破高懸16年的女子馬拉松世界紀錄。

綜合外媒報導,現年25歲的肯亞女子長跑好手寇絲蓋,去年就以2小時18分35秒的成績在芝加哥馬拉松封后,今年寇絲蓋狀況絕佳,在4月的時候奪下倫敦馬拉松冠軍,當時的成績為2小時18分20秒,是自己的最佳成績,也是女子馬拉松第七快的紀錄。

8月的世界第二大半馬賽事英國的「GreatNorth Run」,寇絲蓋更以1小時04分28秒的成績刷新大會紀錄,比目前女子半馬世界紀錄足足快了23秒,但由於賽道不符合認證規則,不列入國際田徑總會紀錄。

今年的芝加哥馬拉松,寇絲蓋穿與上週馬拉松破2小時的基普喬蓋(Eliud Kipchoge)同款跑鞋,輕鬆完成連霸,不但自己的最佳成績進步近4分鐘,更將女子馬拉松的世界紀錄推進到2小時14分04秒,打破英國選手拉德克里夫(Paula Radcliffe)在2003年倫敦馬拉松的2小時15分25秒女子馬拉松世界紀錄。

寇絲蓋表示,她認為女子馬拉松選手可以跑進2小時10分,她也會朝這一目標邁進;儘管12日基普喬蓋突破馬拉松2小時障礙的成績不被認可,但是人類接連突破紀錄仍震撼體育界,美國前總統歐巴馬在推特上大讚:「昨天基普喬蓋成為第一個馬拉松跑進2小時的人類,今天在芝加哥寇絲蓋創下新的女子馬拉松紀錄,他們取得驚人的成就,也是人類不斷挑戰極限最佳範例。」

Yesterday, marathoner Eliud Kipchoge became the first ever to break two hours. Today in Chicago, Brigid Kosgei set a new women’s world record. Staggering achievements on their own, they’re also remarkable examples of humanity’s ability to endure—and keep raising the bar.