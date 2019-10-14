酒店媽媽桑：熟客吉野彰20多年前就說「一定拿諾貝爾獎」

2019-10-14 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本旭化成公司名譽研究員吉野彰上週成為2019年諾貝爾化學獎的3名得主之一，因而成為日本媒體關注的焦點，有日本電視台採訪了吉野年輕時經常光顧飲酒的俱樂部媽媽桑透露，吉野20多年前就自稱一定會得到諾貝爾獎。

日本TBS電視台9日在直播採訪71歲的諾獎得主吉野彰時，播出了事先採訪熟人的畫面，受訪者正是吉野年輕時經常光顧那間俱樂部的媽媽桑，吉野聽到受訪者身分後一臉哭笑不得，還直問「真的嗎」？

受訪的媽媽桑中島和子還向記者指出吉野光顧時經常坐的位置，並說吉野大約在24、25年前第一次到這裡，她還記得吉野「一直說著總有一天會拿到諾貝爾獎」、「說著『我一定會拿到的』」，因此諾貝爾獎揭曉後，中島和子心想「啊，果然做到了啊」、「終於做到了」，一臉欣慰地祝賀吉野。

吉野彰看到採訪影片也滿臉笑容，主播問他是否真的在20多年前說過要拿諾貝獎，吉野表示「大概是說過吧」，並邊笑邊忙著解釋這間是「健康的店」。

另外，據日媒報導，在諾貝爾化學獎揭曉前20分鐘左右，吉野彰的妻子久美子就已接到丈夫來電，得知了獲獎喜訊。久美子透露，一開始不知道吉野要在電話裏説什麼事，因為聽到周圍一片歡騰，就問「是不是確定（獲獎）了」，吉野只回答了一聲「嗯」。

久美子10日一同出席記者會時說，她只覺得自己和一名上班族結婚，而非學者。她也表示，每年都很期待諾貝爾獎結果，「何時？什麼時候？今年也不行嗎？今年也不行？」揭露了丈夫的期待之情，一旁的吉野彰聞言苦笑。

久美子也提到，吉野彰在家是非常安靜的人，從未談論過工作內容，不過曾在家把玩像是充電電池的東西，她也提到丈夫喜歡喝酒，但挑食，不愛吃黃色或綠色蔬菜。此外，熱愛健行的久美子也說，因為丈夫終於獲獎，今年10月終於可以安心賞楓了。

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