2019諾貝爾化學獎 美英日3學者發明鋰離子電池獲獎

2019年諾貝爾化學獎今（9）日揭曉，由美國固體物理學家古迪納夫（John B. Goodenough）、英國化學家惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）和日本化學家吉野彰共享殊榮。（圖擷取自諾貝爾獎官方影片）

2019-10-09 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕2019年諾貝爾化學獎今（9）日揭曉，台灣時間下午近6時在瑞典公布得主，由美國固體物理學家古迪納夫（John B. Goodenough）、英國化學家惠廷厄姆（M. Stanley Whittingham）和日本化學家吉野彰共享殊榮。

瑞典皇家科學院表示，古迪納夫、惠廷厄姆和吉野彰獲得今年化學獎，以表彰他們發明了鋰離子電池，他們的研究為無線和無化石燃料的社會創造了合適的條件，為了人類帶來了最大的利益。

今年諾貝爾獎每一個獎項的獎金為900萬瑞典克朗（新台幣2900萬元），與去年相同。古迪納夫、惠廷厄姆和吉野彰將各得3分之1獎金

諾貝爾化學獎自1901年至2018年已頒發110次，共180名得主，其中1人2度獲獎，歷屆得主僅5位女性，包括首位獲得諾獎的女性瑪莉·居禮（Marie Curie），以及其女兒伊雷娜·約里奧-居里（Irene Joliot-Curie）。

去年化學獎得主是美國科學家阿諾德（Frances H.Arnold），她是化學獎第5位女得主，以及美國科學家史密斯（George P.Smith）與英國科學家溫特（Gregory P.Winter），表彰3人駕馭演化造福人類。

2019年諾貝爾系列獎項已依序揭曉生理醫學獎、物理學獎、化學獎，明天將宣布文學獎得主，包括2018年和2019年得主。和平獎得主11日在挪威奧斯陸揭曉，最後是經濟獎，14日在瑞典宣布得主。

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