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賀錦麗成為最強人選？ 民調：近8成民主黨人希望黨提名她

哥倫比亞廣播公司新聞網和「輿觀」合作的民調顯示，近8成民主黨登記選民認為民主黨應該提名賀錦麗作為總統候選人。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司新聞網和「輿觀」合作的民調顯示，近8成民主黨登記選民認為民主黨應該提名賀錦麗作為總統候選人。（美聯社）

2024/07/23 08:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日宣布退出2024美國總統大選，改為支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐總統，哥倫比亞廣播公司新聞網/輿觀（CBS News/YouGov）合作的民調顯示，有接近8成民主黨登記選民認為民主黨應該提名賀錦麗作為總統候選人。

根據《CBS News》報導，民調結果顯示，有79%的民主黨選民認為該黨必須提名賀錦麗，僅有21％選民認為該提名其他人選。在贊同賀錦麗的選民部份分布廣泛，不管性別、年紀，或是白人、黑人、拉丁裔等族裔，均廣泛支持賀錦麗。針對拜登做出退選決定，83%的民主黨選民都抱持贊成態度，認為拜登退選後、擊敗川普的機會更高。

此外，有39％的民主黨選民表示，他們現在的投票動力更加提升，49%的受訪選民則表示他們的投票動機並沒有變化。有59％民主黨選民認為，他們寧願民主黨現在就選出候選人，也不願黨代表8月選出候選人，只有41％的候選人希望黨代表8月再選出候選人。

此次民調於7月21日至22日對美國全國1071名民主黨登記選民進行調查，誤差約正負3.4個百分點。

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