香港人反抗》「警察社會」來了！12大專學生會：誓死抗爭

2019-10-06 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕林鄭月娥經《緊急情況規例條例》訂定的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）4日生效。香港12所大專院校學生會6日發表聲明表示，港府透過《禁蒙面法》製造白色恐怖，此法通過也宣告香港正式步入極權統治，確立香港進入「警察社會」，不但法治盪然無存，人民的自由也危在旦夕。香港大專學界呼籲，香港人勿向暴政低頭，為了自由誓死抗爭，直至榮光歸於香港。

根據《不自由 毋寧死──大專學界就港共政權以《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》之嚴正聲明》，香港大專學界對於《禁蒙面法》的通過表達，強烈反對，並對港共政權一手摧毀香港法治，一再強推惡法予以強烈譴責。香港大專學界指，港府試圖透過《禁蒙面法》增加人民示威集會的成本，製造白色恐怖，嚴重剝奪人民的自由。

香港大專學界指，《緊急法》賦予行政長官容許其繞過立法會訂立法例，變相將立法權從立法會手中奪走，破壞了三權分立原則。香港大專學界表示，《基本法》並沒有賦予行政長官直接立法的權力，也沒有賦予行政長官宣佈進入緊急狀態的權力，因此港共政權動用《緊急法》有違憲的嫌疑。

香港大專學界表示，目前香港警察無疑是特權階級，凌駕於法律之上，可隨意濫用暴力、濫捕無辜而不必承受任何法律後果，而《禁蒙面法》則令警察更容易羅織罪名打壓異己，進一步確立香港為「警察社會」。

「不自由，毋寧死」，聲明中強調，「香港人早已為自由把生死置於度外，區區一條《禁蒙面法》，不但不會令人民恐懼，反激起我等捍衛自由尊嚴之決心。港共政權不肯回應人民訴求，卻妄想透過嚴刑峻法令人民停止抗爭，我等絕不會令其得逞。大專學界呼籲香港人勿向暴政低頭，繼續誓死抗爭，直至榮光歸於香港。」

聲明全文請見︰ 【不自由 毋寧死──大專學界就港共政權以《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》之嚴正聲明 | Statement from Students’ Unions of Higher Institutions on the Prohibition on Face Covering Regulation】 二零一九年十月四日，港共政權宣佈以《緊急情況規例條例》（《緊急法》）訂立《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》），惡法禁止香港人於未經批准集結、非法集結甚至合法之集會或遊行中蒙面，違例者可被判監一年，條例於十月五日午夜即時生效。大專學界強烈反對通過《禁蒙面法》，並對港共政權一手摧毀香港法治，一再強推惡法予以強烈譴責。 《禁蒙面法》試圖增加人民示威集會之成本，製造白色恐怖，嚴重剝奪人民之自由。更令人憤慨的是，《緊急法》賦予行政長官無上權力，容許其繞過立法會訂立法例，變相把立法權從立法會手中奪走，破壞三權分立原則。《基本法》並沒有賦予行政長官直接立法之權力，亦無賦予其宣佈進入緊急狀態之權力，因此港共政權動用《緊急法》有違憲之嫌。此先例一開，將後患無窮。港共政權可恣意利用《緊急法》訂立任何鉗制人民自由之法例，包括宵禁、限制通訊自由、沒收港人財產等，甚至直接就二十三條立法，而最高罰則可至終身監禁。今天立《禁蒙面法》，他朝可以是任何惡法。港共政權不斷對外宣稱法例之後會交由立法會審議，但立法會根本無權廢除由《緊急法》制訂之法令。《禁蒙面法》之通過正式宣告香港步入極權統治，法治盪然無存，人民自由危在旦夕。 此外，《禁蒙面法》不適用於警察身上，令本來就不受限制之警權進一步擴大。現時警察無疑是特權階級，凌駕於法律之上，可隨意濫用暴力、濫捕無辜而不必承受任何法律後果，而《禁蒙面法》令警察更容易羅織罪名打壓異己，進一步確立香港為「警察社會」。港共政權以外國如加拿大之《禁蒙面法》作類比，但加拿大擁有民主政制，《禁蒙面法》由正常立法程序通過，而法例中警察不會擁有特權，與港共政權強推之惡法有著天淵之別。港共政權不斷混淆視聽，試圖為惡法塗脂抹粉，做法令人不齒。 《禁蒙面法》之通過已為我城敲起喪鐘，提醒港人一定要在這場「時代革命」中取得勝利，否則我等將永不能看到香港重光之日。「不自由，毋寧死。」香港人早已為自由把生死置於度外，區區一條《禁蒙面法》，不但不會令人民恐懼，反激起我等捍衛自由尊嚴之決心。港共政權不肯回應人民訴求，卻妄想透過嚴刑峻法令人民停止抗爭，我等絕不會令其得逞。大專學界呼籲香港人勿向暴政低頭，繼續誓死抗爭，直至榮光歸於香港。 二零一九年十月六日 香港中文大學學生會 香港科技大學學生會 香港珠海學院學生會臨時行政委員會 香港公開大學學生會 嶺南大學學生會 香港浸會大學學生會 香港演藝學院學生會 香港樹仁大學學生會 香港理工大學學生會 香港恒生大學學生會 香港城市大學學生會 香港大學學生會

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