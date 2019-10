香港人反抗》「警察社會」來了！12大專學生會：誓死抗爭

2019-10-06 23:41

〔即時新聞/綜合報導〕林鄭月娥經《緊急情況規例條例》訂定的《禁止蒙面規例》(禁蒙面法)4日生效。香港12所大專院校學生會6日發表聲明表示,港府透過《禁蒙面法》製造白色恐怖,此法通過也宣告香港正式步入極權統治,確立香港進入「警察社會」,不但法治盪然無存,人民的自由也危在旦夕。香港大專學界呼籲,香港人勿向暴政低頭,為了自由誓死抗爭,直至榮光歸於香港。

根據《不自由 毋寧死──大專學界就港共政權以《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》之嚴正聲明》,香港大專學界對於《禁蒙面法》的通過表達,強烈反對,並對港共政權一手摧毀香港法治,一再強推惡法予以強烈譴責。香港大專學界指,港府試圖透過《禁蒙面法》增加人民示威集會的成本,製造白色恐怖,嚴重剝奪人民的自由。

香港大專學界指,《緊急法》賦予行政長官容許其繞過立法會訂立法例,變相將立法權從立法會手中奪走,破壞了三權分立原則。香港大專學界表示,《基本法》並沒有賦予行政長官直接立法的權力,也沒有賦予行政長官宣佈進入緊急狀態的權力,因此港共政權動用《緊急法》有違憲的嫌疑。

香港大專學界表示,目前香港警察無疑是特權階級,凌駕於法律之上,可隨意濫用暴力、濫捕無辜而不必承受任何法律後果,而《禁蒙面法》則令警察更容易羅織罪名打壓異己,進一步確立香港為「警察社會」。

「不自由,毋寧死」,聲明中強調,「香港人早已為自由把生死置於度外,區區一條《禁蒙面法》,不但不會令人民恐懼,反激起我等捍衛自由尊嚴之決心。港共政權不肯回應人民訴求,卻妄想透過嚴刑峻法令人民停止抗爭,我等絕不會令其得逞。大專學界呼籲香港人勿向暴政低頭,繼續誓死抗爭,直至榮光歸於香港。」

聲明全文請見︰ 【不自由 毋寧死──大專學界就港共政權以《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》之嚴正聲明 | Statement from Students’ Unions of Higher Institutions on the Prohibition on Face Covering Regulation】 二零一九年十月四日,港共政權宣佈以《緊急情況規例條例》(《緊急法》)訂立《禁止蒙面規例》(《禁蒙面法》),惡法禁止香港人於未經批准集結、非法集結甚至合法之集會或遊行中蒙面,違例者可被判監一年,條例於十月五日午夜即時生效。大專學界強烈反對通過《禁蒙面法》,並對港共政權一手摧毀香港法治,一再強推惡法予以強烈譴責。 《禁蒙面法》試圖增加人民示威集會之成本,製造白色恐怖,嚴重剝奪人民之自由。更令人憤慨的是,《緊急法》賦予行政長官無上權力,容許其繞過立法會訂立法例,變相把立法權從立法會手中奪走,破壞三權分立原則。《基本法》並沒有賦予行政長官直接立法之權力,亦無賦予其宣佈進入緊急狀態之權力,因此港共政權動用《緊急法》有違憲之嫌。此先例一開,將後患無窮。港共政權可恣意利用《緊急法》訂立任何鉗制人民自由之法例,包括宵禁、限制通訊自由、沒收港人財產等,甚至直接就二十三條立法,而最高罰則可至終身監禁。今天立《禁蒙面法》,他朝可以是任何惡法。港共政權不斷對外宣稱法例之後會交由立法會審議,但立法會根本無權廢除由《緊急法》制訂之法令。《禁蒙面法》之通過正式宣告香港步入極權統治,法治盪然無存,人民自由危在旦夕。 此外,《禁蒙面法》不適用於警察身上,令本來就不受限制之警權進一步擴大。現時警察無疑是特權階級,凌駕於法律之上,可隨意濫用暴力、濫捕無辜而不必承受任何法律後果,而《禁蒙面法》令警察更容易羅織罪名打壓異己,進一步確立香港為「警察社會」。港共政權以外國如加拿大之《禁蒙面法》作類比,但加拿大擁有民主政制,《禁蒙面法》由正常立法程序通過,而法例中警察不會擁有特權,與港共政權強推之惡法有著天淵之別。港共政權不斷混淆視聽,試圖為惡法塗脂抹粉,做法令人不齒。 《禁蒙面法》之通過已為我城敲起喪鐘,提醒港人一定要在這場「時代革命」中取得勝利,否則我等將永不能看到香港重光之日。「不自由,毋寧死。」香港人早已為自由把生死置於度外,區區一條《禁蒙面法》,不但不會令人民恐懼,反激起我等捍衛自由尊嚴之決心。港共政權不肯回應人民訴求,卻妄想透過嚴刑峻法令人民停止抗爭,我等絕不會令其得逞。大專學界呼籲香港人勿向暴政低頭,繼續誓死抗爭,直至榮光歸於香港。 二零一九年十月六日 香港中文大學學生會 香港科技大學學生會 香港珠海學院學生會臨時行政委員會 香港公開大學學生會 嶺南大學學生會 香港浸會大學學生會 香港演藝學院學生會 香港樹仁大學學生會 香港理工大學學生會 香港恒生大學學生會 香港城市大學學生會 香港大學學生會

