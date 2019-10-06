香港人反抗》衛報政論：動用《緊急法》恐動搖國際金融地位

2019-10-06 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥試圖擺平長達4個月的社會動盪，日前（4日）在《緊急法》所給予之權限下，實行了《禁蒙面法》。多名政論家評析，此舉標誌了專制時代之始，也將致使香港陷入更險峻的危機中，其作為金融重鎮的地位也將因此暴跌。

根據《衛報》5日報導，自1997年以來，香港在一國兩制之下，仍保有公民自由，近年來人民明顯感受到基本權利日漸被侵蝕，而《緊急法》將加速這個過程。

香港城市大學（City University of Hong Kong）的政治學退休教授鄭宇碩（Joseph Cheng）表示，《緊急法》提供港府無限制擴張權力，為所欲為，繞過審驗與制衡，很大程度上標誌了專制極權的開始。鎮壓已開始，再也沒有妥協的空間。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的政治經濟學教授孔誥烽（Ho-fung Hung）指出，港府現已創了以政令作為立法的先例，未來也將會有更多行政權與立法權結合的例子。而法治以及言論自由作為奠定了香港作為國際金融重鎮的基石，然而現在投資者對於這兩者的信心已被嚴重削弱，甚至到了瀕臨危險邊緣。

法國巴黎政治學院（Sciences-Po）國際研究中心的榮譽教授白夏（Jean-Philippe Béja）指出，港府正試圖塑造戰爭的肅殺氛圍，使人民感受恐懼，不少港人將《禁蒙面法》的通過視為「挑釁」。白夏表示，港府此舉無異於意圖遏止火勢卻澆上汽油，只會致使抗爭的怒火，焚燒得更猛烈、擴散。

自6月以來持續參與抗爭的一名示威者表示，對於現況感到悲憤，港府宣示《禁蒙面法》無異於宣戰，並強調自己不會放棄抗爭，同時也會戴上口罩上街。

另一名匿名的示威者表示，宵禁、中國軍隊派駐香港，以及通訊監控等更家苛刻的鉗制措施，都是未來可預期的情況。有鑑於此，勇武派將會為焦土戰略做好任何準備。他表示，自己毫無後顧之憂，最慘不過如此，不惜背水一戰、玉石俱焚。

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