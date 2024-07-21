印度14歲男孩感染「立百病毒」死亡 200多名接觸者觀察中

印度一名14歲男童感染立百病毒後，被緊急轉至尼帕隔離病房的加護病房。（路透）

2024/07/21 21:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部克勒拉邦（Kerala）20日證實一名14歲男孩感染立百病毒（Nipah），儘管醫生努力搶救，男孩仍於今（21）日上午去世。目前，有214名接觸者正在接受觀察，衛生官員已展開相關預防措施，並要求當地居民配戴口罩。

綜合外媒報導，該男孩7月10日從學校回家後，出現發燒和疲勞症狀，經過多次轉院，最終於20日被送至政府醫學院醫院，確認感染立百病毒。根據公布的行動路線，目前有214名與該少年有接觸的人正在接受觀察，其中60人被列為高風險人群，將被隔離並收集血清樣本檢測。另外，該男孩的7名近親皆在醫院接受監控，其中1人正在重症監護病房接受治療。

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衛生部長喬治（Veena George）敦促居民保持警惕，外出需配戴口罩，避免到醫院探病。並強調，儘管有些人屬於高風險接觸者，但目前尚無人感染立百病毒，無需恐慌。目前正在決定是否在疫情爆發中心的3公里範圍內實施限制。

這是克勒拉邦第五次爆發立百病毒疫情。2018年，有17人因該病毒去世。之後，又在2019、2021、2023出現感染案例，累計3人死亡。

根據世界衛生組織（WHO）的介紹，立百病毒（Nipah virus, NiV）是一種人畜共患病，自然宿主是果蝠，且豬也是重要的中間宿主，病毒可以通過直接接觸受感染動物的體液或受污染的食物感染人類，還可以通過人際間密切接觸傳播。感染立百病毒的人會出現多種症狀，從無症狀感染到急性呼吸道感染和致命性腦炎。目前尚無針對立百病毒的特異性疫苗或治療方法，預防措施包括避免接觸可能受感染的動物並遵守嚴格的感染控制措施。

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