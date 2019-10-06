流亡維族人投書聲援香港：港人抗爭是不想變成新疆

2019-10-06 00:09

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港反修訂逃犯條例引發的抗爭運動未因港府撤回修法而平息，反中情緒持續高漲。一名父母被中國政府關進新疆「集中營」的維吾爾族人投書香港「立場新聞」，表示她因自身遭遇，完全能了解港人在怕什麼，「他們在抗爭，是為了不要變成我」。

「立場」5日刊出這篇投書。這名化名艾立葉（Aliye Yasin）的維吾爾族人生長於新疆，數年前流亡瑞典，由於擔心被認出來會置仍在新疆的家人於險境，無法在日前斯德哥爾摩的全球反極權遊行現身，由一名華人朋友代為宣讀此文，並託人投稿到「立場」，希望港人聽到她的聲援。

文中說，中國政府監禁大批新疆維吾爾族人，你我當中可能就有人的家人遭中國監禁；她的父母去年冬天被中國政府關進新疆「集中營」，使她歷經人生中最黑暗的日子，這也是她為什麼支持香港抗爭、完全了解香港抗爭的人甚至得訴諸暴力，「因為我清楚知道他們在害怕什麼，他們抗爭，是為了不要變成我。如果我有過機會對抗，我會戰到不成功變成仁」。

她警告，全世界都應該注意，中國政府、中共「是自由、人性尊嚴的敵人」，其打壓自由不限於西藏、新疆，也不會止於香港和台灣，中國政府已經有能力從泰國綁架一名瑞典公民、無理拘押兩名加拿大公民，「極權政權影響每個人，我們每一個人」，「你的自由也受到威脅」。

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