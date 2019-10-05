《禁蒙面法》生效 周潤發罕見戴黑口罩 網讚：真香港人！

2019-10-05 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在街上「捕獲」身穿黑帽、黑衣、黑口罩、黑長褲，恰似反送中示威者的香港影帝周潤發。據悉這是周潤發平時愛好的穿著，經常身穿全黑，但戴黑口罩的情況則是比較罕見。對此，網友也紛紛臆測，難得戴上黑口罩，卻在巧合的時機戴上，似乎與《禁蒙面法》有關，也紛紛盛讚「真香港人」。

有網友昨（4日）在Instagram發布周潤發與路人合照，其中，時機點恰好落在香港特首林鄭月娥宣佈《禁蒙面法》前後。

香港特首林鄭月娥昨天下午通過《緊急法》所給予之權限訂定《禁蒙面法》，今（5）日零時起正式生效。《禁蒙面法》爭議不斷，港人也上街遊行抗議。藝人何韻詩、黃秋生、杜汶澤也對痛斥該法荒謬，認為只會有反效果。

綜合媒體報導，反送中運動至今，周潤發對此從未發表相關評論。然而近3個多月以來，爬山全黑的打扮，經常被粉絲「捕獲」，但戴黑口罩的情況則比較少見。網友也紛紛臆測，周潤發難得戴上黑口罩是在呼應《禁蒙面法》的反對聲浪，也紛紛盛讚「真香港人」。

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