米塔颱風襲南韓已釀9死 日本高知暴雨淹大水

2019-10-03 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風米塔夾帶驚人強風豪雨襲擊南韓，至今已造成9人死亡，還有數人下落不明。米塔今轉往日本，高知縣已降下暴雨大淹水。

綜合外媒報導，米塔颱風在週三晚間襲擊南韓南部，引發嚴重洪災和土石流，南韓行政安全部今（3）日表示，截至下午，全國共有9人喪生，但傷亡人數預計會在攀升，因為還有數人下落不明。

南韓南部港口城市釜山發生土石流，一名60多歲女子的遺體已被尋獲，大約600名救援人員正在尋找據信被困在廢墟下的3人。

南韓國防部表示，米塔風災造成1000多棟房屋損壞，超過1500人提前被撤離。

米塔離開朝鮮半島後，已往日本西部前進，同樣帶來驚人雨量，高知縣今日一早大淹水，據悉有一輛車被洪水沖走，但還不清楚車上是否有人。

日本氣象廳警告，儘管米塔颱風可能在週五減弱為溫帶氣旋，但朝著日本北部前進時，強風豪雨可能引發洪水、土石流等災情。

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