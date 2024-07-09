全球首屆AI小姐出爐！ 摩洛哥佳麗擊敗1500「人」奪后冠

來自摩洛哥的仿生美女蕾莉（Kenza Layli），日前擊敗1500名參賽佳麗、摘下首屆「AI小姐」（Miss AI）的后冠。（圖擷自「kenza.layli」IG）

2024/07/09 16:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年隨著科技進步，人工智慧（AI）風潮襲捲全球，更有AI相關單位自今年4月起，向AI生成師發起全球第一屆「AI選美比賽」，並由評審團從超過1500名AI佳麗中，選出首屆「AI小姐」（Miss AI）。外媒指出，最終擊敗所有參賽選手、摘下后冠的AI佳麗，是來自摩洛哥的仿生美女蕾莉（Kenza Layli）。

綜合外媒報導，本次選美比賽是由知名訂閱制成人平台「Fanvue」，在今年4月與世界AI創造者大獎（World AI Creator Awards，WAICA）一同舉辦，甚至還有《富比士》、《商業內幕》、《紐約郵報》等知名媒體合作。主辦方表示，這場AI選美比賽旨在彰顯全球AI生成師的成就，並以外表、技術實力及社交媒體影響力作為評分標準。

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不僅如此，主辦單位還準備了2萬美元（約新台幣64萬元）的獎金，其中冠軍可獲得1.3萬美元（約新台幣42萬元）。報導指出，本次評審團由2名真人和2名AI評審組成，他們從參賽的千名佳麗中，挑選出前3名進入決選，最終來自摩洛哥的蕾莉，憑藉美貌、精通7國語言、在IG粉絲高達19.4萬粉絲追蹤等優勢，成功奪下冠軍。

其中一名評審透露，蕾莉能在眾多選手中脫穎而出的的原因，是因為她使用AI生成的「臉部」設計地很好，且在手、眼睛與衣服的細節及協調性，也都處理得很好，非常符合評審條件。評審還補充提到，「蕾莉真正打動我們的地方，是她的『個性』，以及她如何處理世界上的真實問題，代表她很認真地看待在平台上的角色。」

蕾莉則在獲獎感言中表示，很高興有機會讓她謝謝AI生成師，更熱情倡導AI的正面影響，「我的抱負一直是自豪地展示摩洛哥文化，賦予全球女性權力，擴大她們在科技行業的聲音。」另外，蕾莉也強調，「AI是一種補充人類能力的工具，而非取代，透過展示AI的創新潛力和積極影響，我的目標是消除恐懼並促進人類與AI間的合作。我也很自豪能為摩洛哥贏得這座獎！」

報導指出，本屆亞軍是來自法國的甜心瓦琳娜（Lalina Valina）、季軍則是自葡萄牙的AI旅行網紅奧莉薇亞（Olivia C.）。另據評審表示，像蕾莉她們樣的AI美女，其實並不會取代人類，「AI是現在須具備的新技能，但AI永遠不會取代真人的創造性思維，不過它可以增強可能性。」

來自摩洛哥的仿生美女蕾莉（Kenza Layli），日前擊敗1500名參賽佳麗、摘下首屆「AI小姐」（Miss AI）的后冠。（圖擷取自@kenza.layli 社群平台「X」，本報合成）

主辦方表示，這場AI選美比賽旨在彰顯全球AI生成師的成就，並以外表、技術實力及社交媒體影響力作為評分標準。 （圖擷取自「World AI Creator Awards」官網）

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