米塔颱風入夜後登陸朝鮮半島！今年7颱襲韓平60年紀錄

2019-10-02 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕今年第18號颱風米塔在掠過台灣、華東地區後，撲向南韓，預計今（2日）晚登陸南韓西南沿海，成為今年第7個影響朝鮮半島的颱風，追平南韓單年度被颱風侵襲的紀錄。

根據中央氣象局的觀測顯示，輕度颱風米塔今下午的中心位置在北緯33.30度、東經 124.60度，也就是在黃海海面，以每小時30公里速度，向東北進行；韓國氣象廳表示，米塔颱風將在當地時間晚上9-10點登陸全羅南道海岸，已對全羅南道和光州市發布颱風警報，預計警報範圍將擴大。

據《韓聯社》報導 ，米塔颱風將成為今年第7個影響朝鮮半島的颱風，韓國氣象廳指出，米塔颱風屆時威力與日前第17號颱風塔巴相似或更弱，但是塔巴颱風中心貫穿大韓海峽（對馬海峽），但是米塔中心將會直接登陸南韓，呼籲警戒區域要做好防颱準備。

據 韓國氣象廳統計顯示，一年7個颱風襲韓平紀錄，自1951年有紀錄以來顯示，南韓每年平均約受2-3個颱風侵襲，僅在1959年遭遇7個颱風侵襲，今年為60年來再次出現7颱襲韓紀錄。

1959年7月魏達、畢莉；8月艾倫、瓊安、魯依絲；9月娜拉、莎拉颱風分別影響南韓，其中莎拉颱風重創日韓，讓日本氣象廳命名為「宮古島颱風」，是日本氣象廳8個命名颱風其中之一，而莎拉以強烈颱風的威力通過南韓慶尚南道附近，是當時侵襲半島的最強颱風，造成當地948死或失蹤、2533傷，經濟損失達到2800億韓圓。

2019年至今6個影響南韓的颱風分別為，7月丹娜絲；8月范斯高、利奇馬、柯羅莎；9月玲玲、塔巴，其中僅范斯高中心直接登陸南韓，米塔可能成為今年第2個登陸南韓的颱風。

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