太巧！ 男子健行遭野牛襲擊 3個月後輪到女友人「飛高高」送醫

2019-10-02 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名30歲男子布爾喬斯（Kyler Bourgeous）今年6月造訪猶他州羚羊島州立公園時，曾被野牛攻擊受傷，原本以為沒大礙了，上月底舊地重遊，與22歲女友人戴維斯（Kayleigh Davis）一同健行，不幸又遇上野牛，不過這次輪到戴維斯被撞飛住院。據稱園方今年曾有兩次關於野牛攻擊人類的報導，且為間隔數月發生的單一事件，「令人難以置信的巧合，第2次襲擊2名受害者正好都在」。

《CNN》報導，6月初布爾喬斯在羚羊島州立公園健行時被兩頭野牛盯上，來不及逃走的他被又踢又踹，身體右半邊刺傷，雖未傷及重要器官，但肋骨斷裂、氣胸，頭部也受傷。

報導表示，事發後數月，布爾喬斯感覺狀況比較好了，便詢問戴維斯想不想去羚羊島看日落，「我以為上次只是運氣不好，這次應該會不錯」。

健行過程中，布爾喬斯停下噴防蟲藥，戴維斯知道他應可迅速趕上，因此決定先行，未料卻在步道附近發現野牛蹤影，等了一會後，不料被野牛盯上，於是轉身回頭去找布爾喬斯，並保持安全距離、盡量避免激怒野牛。

然而，野牛仍衝向戴維斯，「我不曉得該怎麼辦，直覺就是快跑，當我回頭查看狀況時，我看到野牛已追了上來，接著把我頂離地面，我一定被扔了15英呎（約4.5公尺）」，當野牛再度上前嗅聞碰腳時，她想起布爾喬斯說過就維持原樣別動，雖然不認為會有用，但裝死總比逃走好。

報導引述，戴維斯後來被空運送往奧格登地區的麥凱迪醫院，經診斷雖無生命危險，但左大腿傷口流血、右腳踝骨折，據稱週一已出院。戴維斯也稱，未來她會想再造訪該公園，但可能是擔任遊客中心的志工。

報導表示，羚羊島州立公園副理威爾森（Wendy Wilson）回應，野牛只是對於威脅做出反應自我保護，建議當下靜止不動會比較適合。

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