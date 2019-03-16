竹市十八尖山健行趣 3千人齊享森林浴

2019-03-16 14:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市賞花季拜訪春天健行趣活動，今天在十八尖山與高峰植物園舉行，吸引爆滿人潮，超過3000人趁著好天氣來十八尖山賞花，更到有都市綠色圖書館之稱的高峰植物園參觀，在導覽人員解說下，認識各種自然植物，更利用走步道機會，來場森林浴。

市府城銷處表示，新竹公園再生跨域亮點計畫工程串連舊城區、十八尖山等景點，其中十八尖山是市民最愛運動休閒的地點，鄰近市區又有豐富自然林相、平緩舒適的步道，一年四季都是極佳的散步健行地點，每當春暖花開之際，沿途還有盛開的杜鵑花、茶梅、南美朱槿等花卉，讓人感受到春天的氣息。

市府今天在十八尖山舉辦拜訪春天健行趣闖關活動，市民一邊玩耍，一邊欣賞山間美景，還可呼吸芬多精，健康又好玩，沿途也有吉他彈唱、薩克斯風、電子琴彈唱等街頭藝人的音樂表演，讓民眾沉浸在滿花盛開及音樂聲場景中。

而十八尖山寶山路口還可通往隱身在都市中的綠色圖書館-高峰植物園，除可享受森林浴，還可駐足聽鳥鳴，閱讀森林溫室，沿著植物園內的導覽牌、方向指標牌、植栽解說牌，可了解各種植物特色，讓人沉浸在大自然的芬多精中。

城銷處表示，今年健行趣在十八尖山設計闖關活動，有體能王、地景知識大考驗、積木拼圖等關卡，且配合植樹節，也有闖一關就能換一株樹苗，期許為地球添一分綠意；而闖過三關就能抽新竹市當地早餐店美食包括欣園早點、水哥養生等元氣好禮，一早就吸引很多民眾參與，透過賞花及闖關和音樂聲，讓民眾紓解一星期工作的疲憊與壓力，都說實在很紓壓。

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