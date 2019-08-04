南投下坪吊橋「重生」 民眾健行見證

2019-08-04 11:58

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接父親節到來，今日南投縣竹山鎮公所特別結合健行活動，舉辦一場別開生面的「下坪吊橋」完工通行剪綵儀式，親子們參與十分踴躍，透過健行給了爸爸們健康的獻禮，也一起見證吊橋「重生」。

竹山鎮沿街尾溪闢建的下坪自行車道，長達2公里的道路兩旁廣植觀景植物「垂枝女貞」，每逢3月白色花朵綻花季節，便呈現「3月雪」般的美景，加上周邊下坪吊橋、台大熱帶植物園等景點，而有「竹山後花園」的美譽。

不過，2年前豪雨來襲，造成街尾溪河水暴漲，連具有50年歷史的下坪吊橋也被沖毀，由於該吊橋是早期台電提供維護鐵塔及電塔工人通行的小型吊橋，如今已無此用途，是否重建當初也引發正反兩面不同看法，最後公所仍爭取800萬元經費進行重建，並在今日舉行第1屆父親節健行活動，讓大家一起徒步見證吊橋重新啟用的歷史時刻。

此次活動，共吸引上千人參與，其中不乏親子或全家攜老扶幼總動員，上午7時30分，大家從竹山鎮公所出發後，沿著竹山99崁、坊坪巷來到下坪熱帶植物園，緊接著，走過下坪吊橋，再行經大忠路、大禮路、前山路，最後回到公所，路線總長7.6公里，走完全程的民眾，還可參加抽獎活動，獎品包括腳踏車、竹山地圖毛巾等，讓民眾開心不已。

竹山鎮長陳東睦指出，「下坪吊橋」長約46公尺、寬約1公尺，因經常吸引男女情侶前來約會，所以又有「情人橋」之稱，至於吊橋北岸護堤受損部分，經反映後，縣府也允諾進行改善，並施設無障礙坡道與護堤連結，屆時完工，不但可為地方觀光注入一股新活水，也將讓民眾旅遊安全更有保障。

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