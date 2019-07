恐怖！黃石公園猛牛衝撞 小女孩被頂上天

2019-07-25 09:33

〔即時新聞/綜合報導〕太嚇人了!美國黃石國家公園發生意外,1名9歲小女孩和家人去當地觀光時,竟有猛牛朝她直直衝過去,導致女童當場被頂飛,幸好她送醫治療後並無生命危險,目前已經出院。

據《CNN》報導,黃石公園公共事務辦公室證實此事,當時小女孩和另外約50人待在老忠實間歇泉(Old Faithful Geyser)的觀光步道附近,距離野牛大概1.5至3公尺左右。

怎知1頭公牛突然發狂,朝著3人發動衝撞,其中1對成年男女順利逃開,但女童躲避不及直接被撞飛。小女孩的父母趕緊將她送往老忠實小木屋旅館(Old Faithful Lodge)治療,還好沒有大礙。

黃石公園呼籲遊客,最好與所有大型動物保持至少75英尺(約22.8公尺)的距離。根據2018年8月的數據,黃石公園大約有4527頭野牛,其中公牛可達2000磅(約907公斤),衝刺時速為每小時30英里(約48公里)。

Did you see this video? It almost looks fake..but it's real! A 9 year old girl was tossed in the air by this bison in Yellowstone National Park. Luckily she's ok. pic.twitter.com/Tzex8TDqZS