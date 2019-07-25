恐怖！黃石公園猛牛衝撞 小女孩被頂上天

2019-07-25 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕太嚇人了！美國黃石國家公園發生意外，1名9歲小女孩和家人去當地觀光時，竟有猛牛朝她直直衝過去，導致女童當場被頂飛，幸好她送醫治療後並無生命危險，目前已經出院。

據《CNN》報導，黃石公園公共事務辦公室證實此事，當時小女孩和另外約50人待在老忠實間歇泉（Old Faithful Geyser）的觀光步道附近，距離野牛大概1.5至3公尺左右。

怎知1頭公牛突然發狂，朝著3人發動衝撞，其中1對成年男女順利逃開，但女童躲避不及直接被撞飛。小女孩的父母趕緊將她送往老忠實小木屋旅館（Old Faithful Lodge）治療，還好沒有大礙。

黃石公園呼籲遊客，最好與所有大型動物保持至少75英尺（約22.8公尺）的距離。根據2018年8月的數據，黃石公園大約有4527頭野牛，其中公牛可達2000磅（約907公斤），衝刺時速為每小時30英里（約48公里）。

相關影片請見：

Did you see this video? It almost looks fake..but it's real! A 9 year old girl was tossed in the air by this bison in Yellowstone National Park. Luckily she's ok. pic.twitter.com/Tzex8TDqZS — Kris Anderson （@KrisAndersonTV） 2019年7月24日

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