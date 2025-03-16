恐怖！中國民眾在網路上留言、閱讀、轉發 個資全外洩

中國民眾在網路上留言、追蹤、點開和轉發文章，就會被竊取個資提供給商家。中國駭客示意圖。（法新社）

2025/03/16 11:30

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國《央視》攸關消費者權益的「315」晚會節目，曝光了能夠精準鎖定客群的「大數據獲客軟體」，中國民眾在網路上留言、按下追蹤、點開文章閱讀、轉發文章，就會被竊取個資提供給商家。

中國微博《央視財經》帳號指出，販賣「獲客軟體」的雲企智慧科技公司，能夠將業者想要的關鍵字設為標籤，軟體就會自動在平台上掃描評論區，一旦發現與標籤詞相關的評論，即可偷取這名用戶的電話、微信帳號等資訊。

請繼續往下閱讀...

除此之外，還有一間企騰網路技術公司開發出了「火眼雲」軟體，已販售給建材、牙科、醫美業者，民眾若追蹤微信企業公眾號或加入聊天群組，就會被偷取手機號碼；點開、轉發企業公眾號文章也會被竊走個資。

知情人士表示，現在中國市面上最厲害的「獲客」軟體公司，能從3大電信公司手上取得個資，例如啟科科技所推出的「三網大數據」，就是透過電信業者後台抓取資訊，經過比對後這些被偷走的個人資料都是真實無誤的。

中國網友看到消息後驚呼連連，直說「我們都在裸奔」、「這也太嚇人了吧」、「太可怕了」，還有人呼籲當局一定要對此嚴厲打擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法