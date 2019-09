川普：中國生日快樂 「我們會贏！」

2019-09-30 21:46

〔編譯魏國金/綜合報導〕在中國建政70週年慶典進入倒數時刻,美國總統川普9月30日推文慶祝中國生日快樂,同時說,「我們正贏得勝利,而我們終將獲勝,他們(中國)不應該弄砸與我們的協議」。

川普針對中國發出一連串推特,其中包括,「中國想要一個平靜、理性的解決辦法」,「當美國,在你們最熱愛的總統領導下,(各方面經濟表現)持續攀升至新高,而民主黨人什麼都沒做之際,中國狀況非常糟糕」。

川普說,「在多年之後,美國終於對北京意圖超越我們,成為21世紀經濟與軍事超級強權的計畫及野心覺醒,現在發生的事就是美國終於對此回應(謝謝你川普總統),這發生在貿易,這正塑造軍事競賽,…,我們正贏得勝利,我們終將獲勝,他們不應該弄砸與我們與他們的協議。生日快樂,中國!」美中雙方原本在5月間將達成貿易協議,但在簽署前夕中國反悔而破局。

“China Trade Turmoil: China Urging a CALM AND RATIONAL Solution.” @MariaBartiromo @FoxBusiness China is doing very poorly while the USA, under your favorite President’s leadership, continues to soar to new heights - and, despite the Do Nothing Democrats, we have just begun!