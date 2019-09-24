立陶宛打臉中國大使館 禁止「共產國家」放國慶煙火

2019-09-24 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕中共建政70週年將至，中國駐立陶宛大使館為慶祝國慶，欲在其附近的人行天橋施放煙火，卻慘遭首都維爾紐斯（Vilnius）市長拒絕，指稱過程缺乏協調，又是共產國家的慶祝活動，因此將申請駁回，中國大使館碰了一鼻子灰，只能取消煙火活動。

綜合外媒報導，中國駐立陶宛大使館為慶祝建國70週年國慶，將在10月1日當晚在維爾紐斯的著名行人橋附近，舉辦慶祝活動，使館拉起了橫幅布條宣傳，邀請民眾前往觀賞煙火表演，此舉引起立陶宛社會關注，造成軒然大波。

對此，維爾紐斯的市長希馬修斯（Remigijus Šimašius）昨日（23日）在臉書表示，煙火活動不會舉行，而它的宣傳布條也將被撤下。他說，該活動市府沒有與任何人協調，只是收到了一紙「要求」，指中國使館沒有徵求許可，就自行宣布要施放煙火。

立陶宛過去被蘇聯併吞，直到1990年才從其統治解放，正式獨立，國內因此有很濃厚的反共意識。8月23日香港發起人鏈護港運動，立陶宛民眾也發起人鏈聲援，過程中卻發生中國大使館人員跟民眾扭打事件，讓立陶宛外交部大怒，召見中國大使抗議。

今年2月，立陶宛的最高情報機構譴責中國的「日益激進」的間諜活動，其中包括「企圖招募立陶宛公民」，將中國列為國安威脅。

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