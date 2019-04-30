管他北京反對！立陶宛過半國會議員連署支持台灣參與WHA

2019-04-30 20:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月20日至28日在日內瓦登場，在中國打壓下，世界衛生組織（WHO）稱，不用期待台灣會取得入場券。儘管面臨北京施壓反對，波羅的海國家立陶宛國會仍然公開聲援台灣，過半數的80名國會議員聯名致函世界衛生組織總幹事，表態支持台灣參與WHA！

拉脫維亞媒體《波羅的海時報》29日報導，根據波羅的海新聞社（BNS）取得的信件副本，立陶宛國會議員強調台灣身處印度洋─ 太平洋區域（Indo Pacific）戰略要地的重要性，且由於人員和貨物頻繁進出，防疫需求特別迫切，卻因為政治封鎖在2017與2018年連兩年被世界衛生大會（WHA）拒於門外，連參與世界衛生組織（WHO）的相關技術會議都受限，「台灣2300萬人民被剝奪了其他國家所享有的基本衛生權，這是不公平的。」

《波羅的海時報》（The Baltic Times）指出，本次連署是由立陶宛國會友台小組主席史德波納維西亞斯（Gintaras Steponavicius）及阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）發起，立陶宛衛生部長韋里加（Aurelijus Veryga）也參與了這項連署。

立陶宛國會議員在信函中特別提及，台灣多年來對國際社會的貢獻，當伊波拉病毒於去年再度爆發大流行，台灣當局馬上宣布捐贈100萬美元給WHO協助防疫，「將台灣納入全球疾病預防體系，將使許多國家受益，也能幫助WHO的工作效率」，敦促WHO邀請台灣出席本屆大會。

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