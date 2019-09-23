中共迎國慶進入「臨戰」狀態 文件曝維穩不擇手段

2019-09-23 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共建國70週年國慶日（10月1日）將到，全國進入「臨戰」狀態，中央、地方各部門均繃緊神經。中國人權雜誌《寒冬》獲得中國多個省政府的維穩文件，內容都提到國慶期間將啟動「戰時機制」，尤其要關注中美貿易戰及香港反送中運動產生的影響，加強打擊「有害信息」，維護「意識形態領域政治安全」。

根據《寒冬》報導，記者獲取山西省、遼寧省、安徽省各地省政府下發的維穩公文，內容聲稱將「進入臨戰狀態」，重點防範「全民共振」、「顏色革命」等造成威脅的公民運動，要求各部門加強預警，打擊政治「有害信息」。另外，今年中國兩會期間，中共就曾啟動「戰時機制」維穩。

報導指出，近期陝西公安廳頒布「戰時」禁酒令，禁止全省警察、編制內的警務人員等在國慶期間飲酒，被外界質疑違憲。遼寧省要求加強情報收集，尤其是與北京有關的訊息，達到群眾「北京不去、本地不聚、外地不串」的目標。

而即將舉行大閱兵的北京，更是維穩行動中的重點，有市民向《寒冬》反映，一些酒吧等公共場所已被禁止營業，外來勞工被遣回本地，有外地口音的人士隨時會遭到執法人員盤查，外地人來探親訪友，最多只能停留3至10天。

報導表示，宗教信徒和少數民族也被列為維穩的主要目標，要求對重點人、事嚴格落實防範措施，「確保盯緊看牢，穩控在當地」。8月，遼寧省鐵嶺市以「保平安，迎大慶」為由，加強對宗教場所的管控，勒令負責人簽署《國慶安保維穩責任書》、要求宗教人士外出都要彙報等措施。一名教堂法人表示，「我們都不能隨便出去，外出要請假，我們走到哪兒都在政府手中掌握。」

歷年來中共有重大活動，都會有「上訪者」想去「告御狀」，這次國慶，各地政府官員均用盡方法防止本地人上訪。山東省的1名政府人員透露，當局設立的專門「截訪」的部隊，人員裝作上訪民眾混入其中，掌握證據後，當局會將上訪者帶走。

福建省1位匿名的維權人士透露，今年兩會期間，他就被提前關押在一處「教育基地」20多天，直到兩會結束，房間內安裝5個監控器，由3人看守。看守人說，政府早就通過監控懷疑他有上訪的傾向，因此將他拘禁。

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