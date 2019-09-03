反送中》中國外交官與挺港民眾扭打 立陶宛召大使斥干擾抗議

2019-09-03 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕8月23日香港反送中民眾發起人鏈護香港運動，不止香港民眾串起長達44公里「香港之路」人鏈，全球很多國家及城市同步支持香港，其中，立陶宛也有示威者在首都維爾紐斯市拉人鏈挺香港，沒想到，受到親中民眾拿五星旗抗議，當中更有數位中國大使館人員跟民眾扭打，這件事延燒，致立陶宛外交部召見中國大使指責干擾示威。

綜合媒體報導，立陶宛外交部召見了中國駐立陶宛大使，指責中國使館工作人員涉組非法活動、干涉正常的示威集會，逾越外交身份，對此表示遺憾，要求未來不會再犯。

這件事是由外長林克維丘斯（Linas Linkevicius）昨天受訪時透露，不過，至今，中國駐立陶宛大使館暫時沒有對此置評。

香港之路人鏈活動，其實是脫胎於1989年的8月23日，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等3個蘇聯盟邦，逾百萬民眾牽手，組成了一條超過長達600公里、橫跨3國的人鏈，並促成了蘇聯解體。

人鏈起源地的立陶宛也有民眾響應，並發起人鏈力挺香港，今年823立陶宛民眾在維爾紐斯市中心廣場上牽手組成人鏈，但受親中民眾的抗議，兩派人馬有短暫的肢體衝突，警方到場後，對2位拿中國五星旗的民眾以擾亂公共秩序為名，開出罰單，後來，警方調查發現，該些擾亂抗議的民眾中，有數位是中國大使館工作人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法