港警噴藍水追捕示威者 網友發文教清洗小撇步

2019-09-03 06:03

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港警方8月31日繼續出動水砲車驅散「反送中」示威者，並首次發射俗稱「顏色水」的水柱。由於一旦沾上這種藍色、「可食用」的顏料，就不易清洗，將殘留在衣物和皮膚表面，警方可藉此追查曾參與示威活動的市民，因此引發示威者恐遭秋後算帳的擔憂。對此，有香港網友隨即在網路討論區與社群媒體上發文，提供去除這種旨在追查及清算示威者的顏料的「小撇步」。

香港「獨立監察警方處理投訴委員會」成員對香港《明報》說，沾上顏料後，就算「大力用肥皂洗擦，多次洗刷」，恐怕也要幾天才能褪色。8月31日水砲車噴射顏色水柱後，在港島中西區金鐘夏慤道一帶的街道和橋墩等建築物就立刻被染藍，即使下大雨也沒洗掉。港警此前雖聲稱，這種顏料對人體「無害」，但香港南華早報一日報導，一名在現場採訪的台灣記者沾上「藍水」後，出現一陣燒灼感，亦無法用水清除。

不過，南早提到，8月31日在幾座港鐵車站內，有人發放新衣服給示威者，好換下他們身上沾有藍水的衣服，還提供蘇打粉與含有酒精的消毒濕紙巾來去除藍水。在有港版「PTT」之稱「連登討論區」（LIHKG），也有網友貼文分享外國示威者如何以簡單的化學方式，清洗顏色水劑的方法。可以用小蘇打加水，水溫至少攝氏50度，噴灑到衣物上沾到藍水的地方，過一陣子後再慢慢擦，而且要同一個方向擦，不能來回擦。另有網友建議，化妝水、卸妝水、指甲油的去光水及玻璃清潔劑也有用。若能用酒精濕紙巾擦，效果更好。但若沒用，應將衣物丟棄，好躲避追查。

還有網友推文寫道，用醋加水（比例1比3）浸泡衣物5分鐘。或先以氨水浸15分鐘，再換冷水浸15分鐘。但最好在參加示威活動前，就包好全身上下，包括戴頭盔、眼罩和口罩，用衣物包住頭部，頸部與手包保鮮膜，穿黑衣黑褲及免洗鞋，尤其最外層要罩一件防水外套或雨衣。

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