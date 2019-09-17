北京十一淨空 連鴿子也不准飛

2019-09-17

中共建政70年閱兵排練

〔編譯茅毅、張沛元／綜合報導〕美國新聞網站「石英」（Quartz）十五日報導，中國政府為慶祝十月一日建政七十週年，將在北京天安門廣場舉行規模空前盛大的閱兵儀式，近來正緊鑼密鼓地進行排練。但根據廣場附近的五星級飯店「北京東方君悅大酒店」寄給旅遊部落客鮑爾（Sebastian Powell）的電子郵件，這些「非常令人興奮、由政府指揮的大型活動」預演，卻迫使該高檔飯店的住客前前後後遭禁止出入達四十八小時，期間只能待在飯店，形同「禁足」！

觀光客「被禁足」48小時

另一方面，北京市政府十四日也發布通告，自十五日零點至十月一日晚間，將當地東城等七個區劃設為「淨空限制區」，禁止放飛、升放任何影響飛行安全的鳥類及其他物體；包括養鴿、無人機、風箏、氣球、天燈等鳥類動物和物體，均在禁止之列，違者將處罰、追究刑責。路透日前也報導，自廿日至十月七日，北京「原則上」將停售散裝油與爆竹，並暫停自助加油。

根據即將入住東方君悅的鮑爾收到的電郵，進入該飯店可能將部分或完全受限，周邊交通也可能受到影響。十四日下午五點半至十五日清晨五點半，以及十五日下午五點半到十六日清晨五點半，還有廿一日下午五點半至廿二日清晨五點半，以及廿二日下午五點半到廿三日清晨五點半，在這四個十二個小時的時段內，住客被嚴禁出入，亦即若住客未在下午五點半前入住或外出，將「望房興嘆」、「有房歸不得」，或如同「關禁閉」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，隨著十月一日中共建政七十週年紀念日逼近，沒有人知道這會對街頭抗議延宕數月的香港帶來何等變化或衝擊；香港政府雖否認北京當局將以十一做為終結「反送中」抗爭的最後期限，但各種傳聞耳語仍四處流竄。

反送中若破壞十一 北京必報復

中國的重大國家級慶典往往充斥政治意涵，被中共拿來當作合理化一黨專政的工具，以及落實特定目標的截止日。例如，二○二一年中共建黨一百年，就被習近平視為落實脫貧等重要政績的期限；至於今年的十一，則被賦予展示中國經濟與軍事實力的重任。即使目前美中貿易戰方興未艾，身為中國最知名城市之一的香港，任何風吹草動勢將破壞北京當局企圖營造的團結形象。

ＣＮＮ指出，由於北京當局的選擇並不多，即使反送中抗爭者破壞十一慶典，恐怕也只能「打落牙齒和血吞」，但睚眥必報的中共連抗議人士拆國旗都無法忍受，國慶蒙羞之仇，勢必更沒齒難忘，日後必將報復。

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