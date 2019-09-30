赤幾總統兒25輛超跑遭扣押 拍賣逾7億元捐慈善

2019-09-30 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕赤道幾內亞總統兒子，同時也是該國副總統的歐比昂（Teodoro Obiang），因涉嫌挪用公款、貪汙、洗錢等罪，遭到各國調查。瑞士當局日前查扣他的25輛超級跑車，總價值估計1870萬美元（約新台幣5.8億元），最終在拍賣會上以2364萬美元（約新台幣7.3億元）全數成交，這筆錢將捐給慈善單位，救助國內貧困人民。

綜合外媒報導，拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）表示，拍賣會非常成功，成交價格遠高於預期。據悉，這批超跑不但包含麥拉倫、瑪莎拉蒂、賓利、法拉利等車款，還有全球限定9輛的白色藍寶堅尼毒藥（Veneno），里程數僅325公里，最後以驚人天價830萬美元（約新台幣2.5億元）成交。

這批超跑是瑞士檢方在2016年開始審理歐必昂的財務不當行為案件後所沒收。瑞士檢方在2月結案，撤銷對歐必昂的指控，稱被調查者「已經修復損害或盡他所能彌補這一切的錯誤」，並拍賣被沒收的車輛。。

歐必昂是40年赤道幾內亞總統獨裁總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）的兒子，也是他的接班人，擔任副總統一職。赤道幾內亞雖然出產石油，但利益長期被財團與政客把持，人民生活困苦。

除了瑞士，歐必昂也在其他國家有司法案件，包含美國、法國、巴西，範圍涉及全球各地。

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