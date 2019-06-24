這家人拿「銅碗」裝雜物 竟是1.5億天價鎏金青銅香爐

2019-06-24 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士拍賣商Koller Auctions到府鑑定寶物時，赫然見到這家人拿來裝網球的「銅碗」，竟然是中國17世紀宮廷御用的「牡丹鳳凰」鎏金青銅香爐，拿到香港拍賣隨即引起轟動，原本估價最高能賣到8萬瑞士法郎（約新台幣252萬元），最後竟飆到485萬8300瑞士法郎（約新台幣1.53億元）成交。

據《CNN》報導，該香爐從中國流傳到歐洲後，一直被這個瑞士家族所擁有，他們曾把香爐送到柏林一間博物館，但館方對「銅碗」毫無興趣。一家英國拍賣行看到照片後推估香爐是19世紀的產物，也拒絕幫忙拍賣。

瑞士家族認為這個「銅碗」雖然「不值錢」，但也是愛不釋手，就在家裡擺了出來並拿來裝網球。經過Koller Auctions慧眼鑑定後，香爐在香港拍賣會上讓不少收藏家大吃一驚，現場和電話競拍相當激烈，這才以驚人天價賣出。

Koller Auctions營銷負責人格林（Karl Green）表示，如果把「牡丹鳳凰」鎏金青銅香爐和其他香爐或同時代、同尺寸的青銅製品相比，就可以知道它的品質遠遠高於世界上所有同類型的收藏品。

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