為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陸委會收到炸彈恐嚇信 要求停止支持法輪功神韻藝術團表演

    神韻藝術團第一場巡演在基隆舉行收到恐嚇信，今日陸委會又接獲炸彈恐嚇信要求停止支持。（翻攝自神韻藝術團臉書專頁）

    神韻藝術團第一場巡演在基隆舉行收到恐嚇信，今日陸委會又接獲炸彈恐嚇信要求停止支持。（翻攝自神韻藝術團臉書專頁）

    2025/03/21 15:33

    〔記者李文馨／台北報導〕神韻藝術團近日在台灣展開巡迴演出，據悉，今天上午位於聯合辦公室北棟的陸委會接獲炸彈恐嚇信，內文要求停止支持神韻藝術團表演活動，否則將在聯合辦公室北棟大樓放置炸彈，目前中央聯辦南北棟皆已進行安全檢查，台北市政府警察局已受理正在追查IP。

    據了解，今天中午，中央聯合辦公室北棟值班警衛接獲陸委會政風室電話，表示陸委會民意信箱接獲炸彈恐嚇郵件，要求停止支持神韻演唱會表演的恐嚇信，並揚言在辦公大樓北棟放置炸彈，犯嫌日前已透過類似手法恐嚇台中和基隆等地。

    警方上午接獲報案後已立案調查，據悉，中央聯辦南北棟各樓層也已進行安全檢查，沒有發現相關危險物品，台北市政府警察局已受理正在追查IP，目前由保六總隊加強安全維護。

    神韻藝術團由法輪功學員創立，專注於中國古典舞與民族舞蹈的表演，該團近年來在全球巡演，屢次遭受來自中國的恐嚇，目標是阻止演出或施壓各國場館拒絕出借場地。該團2025年巡迴表演預計在台灣8縣市演出，首場3/20至3/23在基隆市，另台中市演出日期為4/2至4/4。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播