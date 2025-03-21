陸委會收到炸彈恐嚇信 要求停止支持法輪功神韻藝術團表演

神韻藝術團第一場巡演在基隆舉行收到恐嚇信，今日陸委會又接獲炸彈恐嚇信要求停止支持。（翻攝自神韻藝術團臉書專頁）

2025/03/21 15:33

〔記者李文馨／台北報導〕神韻藝術團近日在台灣展開巡迴演出，據悉，今天上午位於聯合辦公室北棟的陸委會接獲炸彈恐嚇信，內文要求停止支持神韻藝術團表演活動，否則將在聯合辦公室北棟大樓放置炸彈，目前中央聯辦南北棟皆已進行安全檢查，台北市政府警察局已受理正在追查IP。

據了解，今天中午，中央聯合辦公室北棟值班警衛接獲陸委會政風室電話，表示陸委會民意信箱接獲炸彈恐嚇郵件，要求停止支持神韻演唱會表演的恐嚇信，並揚言在辦公大樓北棟放置炸彈，犯嫌日前已透過類似手法恐嚇台中和基隆等地。

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警方上午接獲報案後已立案調查，據悉，中央聯辦南北棟各樓層也已進行安全檢查，沒有發現相關危險物品，台北市政府警察局已受理正在追查IP，目前由保六總隊加強安全維護。

神韻藝術團由法輪功學員創立，專注於中國古典舞與民族舞蹈的表演，該團近年來在全球巡演，屢次遭受來自中國的恐嚇，目標是阻止演出或施壓各國場館拒絕出借場地。該團2025年巡迴表演預計在台灣8縣市演出，首場3/20至3/23在基隆市，另台中市演出日期為4/2至4/4。

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