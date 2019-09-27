新研究：全球至少70國操控社群媒體 中、俄等7國最活躍

2019-09-27 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕隨著社群媒體的普及，各國政府及政黨開始在平台上操弄輿論，甚至散布假訊息以收獲利益。英國牛津大學最新的研究指出，目前全球至少70個國家正有組織地操弄社群媒體，並指中國已經躍升為全球假訊息的超級大國。

綜合外媒報導，根據牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）的研究報告，自2017年起，有組織性地操弄社群媒體的國家，從28國大幅增加到至少70國。其中有45個民主國家的政黨或政客，利用操弄社群媒體贏得選民支持；另外26個獨裁國家政府則利用社群媒體控制新聞、操弄民意和打擊異己。

研究報告顯示，在其中的56個國家，臉書依然是各國政府操弄社群媒體時的首選。

該報告聲稱，中國以前將操弄社群媒體的力量集中於國內宣傳，但香港爆發反送中運動後，中國開始在全球社群媒體下功夫，企圖將示威者塑造成暴力的激進分子。對此，臉書、推特及Youtube在8月時關閉多個涉及協助中國散布不實謠言的帳號。

網路研究所所長霍華德教授（Philip Howard）表示，「中國已經成為全球假訊息的超級大國」，俄羅斯一直是操弄社群媒體的領先者，但中國近期已迎頭趕上。他表示，中國可能與俄羅斯一樣透過社群媒體影響其他民主國家選舉，這是最讓人擔心的。

報告指出，除了中、俄外，印度、伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯和委內瑞拉這5國也積極使用臉書和推特發揮國際影響力，據稱，遍及全球假新聞問題的真實規模可能比報告評估的還要更大，原因在於一些社交媒體開放性不足，如Snapchat之類的封閉型平台。

該報告的主要作者布萊德肖（Samantha Bradshaw）表示，「儘管社交媒體曾經被譽為自由和民主的力量，但因利於散布假訊息、煽動暴力，以及降低媒體和民主政府的信任度，得受到越來越多的審查。」

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