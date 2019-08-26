臉書、推特大刪謠言帳號幕後 BBC：中共砸重金投入資訊戰

2019-08-26 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Youtube相繼大舉刪除散佈關於香港「反送中」抗爭的不實謠言的帳號。《BBC中文網》指出，中國政府在「大外宣」、「黨媒姓黨」的方針之下，透過官媒等機構在海外開展「重大主題宣傳」、以及收集境內、外輿情，每個項目的預算皆為百萬人民幣的鉅資。

根據《BBC中文網》 今（26日）報導，近年的中國政府採購公告顯示，中國政府機構，包含外交部、中央網絡安全與信息化委員會辦公室（網信辦），數次將高額經費的海外宣傳及輿情收集的招標項目，發包給中國官媒。顯示了官媒不但擔任傳播官方立場的任務，還以商業合約的形式，負責收集海外輿情，向政府匯報。

2018年5月及8月，網信辦兩次的「利用海外社交媒體平台，開展網上重大主題宣傳」招標案，都由人民日報分別以488.6萬人民幣及580萬人民幣得標，金額合計高達1068.6萬元（新台幣約4800萬元）。然而，以上招標案的相關資訊日前（20日）在推特上被公開後的隔日，全數被移除。

中國外交部新聞司今年6月的一個「境內外輿情服務」招標案，預算為338.5萬人民幣。最後由中國官媒《環球時報》旗下的「環球時報在線（北京）文化傳播有限公司」在今年7月得標。

而臉書、推特等社群網站在中國境內遭封鎖，然而多家中國官媒，如環球時報、人民日報、新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國日報等，早在2010年就有各社群媒體的帳號。

新華社的轄下的中國經濟信息社今年2月以500萬人民幣公開招標，委託外包製作、傳播英文短片，需涵蓋臉書、推特、YouTube、領英（LinkedIn）等平台，並明確要求一年內「總體觀看量不少於1000萬次」；在5月以186.6萬人民幣的預算，為一個宣傳「一帶一路」的品牌「新華絲路」進行招標。

而中新社、中新網今年7月以約125萬人民幣，為一個「推特賬號推廣」項目公開招標。採購書中明確要求，在2020年2月底前，推特的「增粉量」要達到58萬。

對此，紐西蘭基督城「坎特伯雷大學（University of Canterbury）」教授布芮蒂（Anne-Marie Brady）向BBC表示，中國共產黨採取「飽和」策略，無所不用其極的利用每一個管道輸送宣傳，以影響國際上關於中國政治議題的輿論。

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