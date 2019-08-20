推特、臉書停權20萬中國帳號 蔡英文：證實有人試圖扭曲事實

2019-08-20 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨頭推特、臉書19日宣布，停權大量帳號、粉專，指這些受到中國官方控制的帳號，製造香港反送中運動的相關假消息，並強調拒絕為國家控制的新聞媒體提供廣告。對此，總統蔡英文表示，證實了有人確實透過操作社群帳號，試圖影響輿論、甚至扭曲事實。

蔡英文今（20）日下午在臉書發文表示，這兩天，美國社群媒體Twitter、Facebook先後宣布，要刪除或停權數十萬個假帳號，這些假帳號散布了香港「反送中」事件的假訊息。而這個新聞證實了一件事，有人確實透過操作社群帳號，試圖影響輿論、甚至扭曲事實。

蔡英文說，利用大量的假帳號傳播假訊息，已經讓許多民主國家深受其害，台灣也不例外。大家在公眾人物的臉書或IG留言區，常常可以看到使用簡體字的帳號「洗留言」。「我的幕僚跟我說，這些通常就是所謂的『殭屍帳號』」。

蔡英文指出，不管是不是「殭屍帳號」，也不論「殭屍帳號」背後的企圖是什麼，只要是境外勢力濫用台灣的民主和自由，試圖混淆視聽、製造紛爭的行為，「我都不會接受」。

最後，蔡英文表示，她樂見社群媒體採取具體的行動，持續封鎖假帳號，「我們也會跟國際上理念相近的國家密切合作，一起來防止假訊息傳播」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法