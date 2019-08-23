推特、臉書封鎖20萬中國網軍後 YouTube刪除210個頻道

Google 22日公告，旗下的線上影音平台YouTube關閉210個頻道，這些頻道散佈有關香港「反送中」抗爭的不實謠言，並指這次發現與先前推特和臉書宣布的中國行動有關。（路透）

2019-08-23 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕Google 22日公告，旗下的線上影音平台YouTube關閉210個頻道，這些頻道散佈有關香港「反送中」抗爭的不實謠言，並指這次發現與先前推特和臉書宣布的中國行動有關。

Google 22日以反間諜威脅分析小組（Threat Analysis Group）主任亨特利（Shane Huntley）的名義，在其網站上發出聲明指出，本週在打擊網路干預活動時，發現210個YouTube頻道上有關香港反送中抗爭的訊息，以一種「協調方式」的運作。Google還說，這一發現與最近臉書和推特宣布與中國有關的觀察和行動一致。

Google指出，這些YouTube頻道使用VPN（翻牆）和其他方法，來掩蓋這些帳號的來源，以及其他相關的協調式干預活動。

先前兩大社群媒體推特（Twitter）和臉書（Facebook）在19日宣布，源自中國的使用者帳號在其平台上散佈不實訊息，將香港反送中示威描繪為暴力、極端，這是受中國政府支持、經過協調的假新聞行動，企圖打擊反送中運動正當性，臉書和推特已刪除及停權超過20萬個相關帳號。

《路透》報導，美國國務院發言人表示，「我們對中國企圖通過散佈有關香港局勢的虛假信息，來操縱民意深表關注」。中國駐華府大使館沒有立即對此回應。YouTube表示，他們並不打算改變其廣告政策，但很快會加強標註國家支持的媒體。

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