反送中》否認暗巷毒打守護孩子成員 警：在踢一件「黃色物體」

2019-09-23 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕「好鄰舍北區教會」昨（22）晚在臉書上發佈影片指出，1名身穿黃衣的「守護孩子行動」成員前（21）晚遭香港警方帶到暗巷毒打，引發輿論撻伐。不過，香港新界北總區警司韋華高今天則在警方的記者會上稱，該影片中只見有員警在踢一件「黃色的物體」。

在反送中運動中，「守護孩子行動」成員時常在抗爭前線擔任為示威者及警方「緩衝」的角色。根據「好鄰舍北區教會」臉書發文，高齡73歲的「陳伯」陳基裘及該行動成員，日前在鳳攸北街了解青少年被捕的情況時，遭員警推倒在地，警方更向眾人噴灑胡椒噴霧，並逮捕一名「守護孩子行動」成員。

該文根據影片指出，該名遭逮捕的成員被警方拉至暗巷毒打，文中並表示對警方的行為「異常的憤怒」。發文指出，行動成員並沒有拒捕，也沒有對警方作出任何攻擊。「好鄰舍北區教會」表示，該名成員口腔及牙齒流血，並有頭部暈昡的狀況。

根據「立場新聞 」報導，香港警方今天在例行記者會上聲稱，網上有指警方毆打被捕人士的說法是「嚴重失實」，又指影片沒有清楚交待事件前因後果。公共關係科的高級警司江永祥表示，為確保搜查安全及被搜查人士的隱私，才將人帶到後巷進行搜身及調查。在記者會上，江永祥反駁，網上指控警方在後巷毆打這名被捕男子是「不實」。

新界北總區警司韋華高（Vasco Gareth Llewellyn Williams）則在記者會上聲稱，網傳的影片中只看到有員警在踢一件「黃色的物體（yellow object）」。韋華高表示，他本人看過另一段較清晰及顯示完整事發經過的影片，可以看出當時警方並沒有對任何被捕人士做出不當行為。

在記者追問下，韋華高補充道，網傳影片模糊不清，該「黃色物體」可以是一個人、一個袋，或一件背心。有記者追問韋華高所指較清晰的畫面來源，韋華高僅稱，網路上有，記者可以自己搜尋。

相關影片請見︰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法