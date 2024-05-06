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中國湖北強推公墓 夫妻不准合葬

中國隨州廣水市長嶺鎮近日向居民強制推廣火化、要求購買公墓，遭部分居民反對。（圖片擷自微博）

中國隨州廣水市長嶺鎮近日向居民強制推廣火化、要求購買公墓，遭部分居民反對。（圖片擷自微博）

2024/05/06 12:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省隨州市轄下廣水市的長嶺鎮今年強推公墓、遺體全面火化，當地居民抱怨，就算保留了夫妻墓穴，也強制規定「不能合葬」，而且骨灰不能葬在自己家的地，還要先繳一筆20年使用費。

中媒《上游新聞》報導，1月4日《隨州日報》微信曾發布廣水市人民政府通告，聲稱自3月20日起，廣水市內的城鄉居民遺體將強制火化；骨灰一律安葬於公墓或寄存；嚴禁將遺體或骨灰裝棺土葬。1月13日再發布影片，稱縣鎮村三級「公益性公墓」已全部投入營運，公墓只收公墓建設費和20年管理維護費2項成本費，需一次繳清，「村級公益性公墓」單穴一般不超過人民幣3000元（約新台幣1萬3440元）；「鎮級」一般不超過人民幣4000元（約新台幣1萬7920元）；「縣級」一般不超過人民幣1萬元（約新台幣4萬4800元）。

1月15日，當地官方在《最新政策問答》中稱，隨州市原火化率僅40%左右，遠低於湖北省平均水準，政策目標是「殯葬設施建設覆蓋率100%；遺體火化率100%；骨灰進公墓安葬率100%」。

《問答》中也提及：「夫妻雙方一方去世已土葬，並為另一方預留了墓位，另一方在2024年3月20日零時之後去世的，不能與之前土葬的一方合葬，遺體必須火化，骨灰必須進公墓安葬。」

一名居民說，火化還都能接受，但大家對公墓收費較有意見，「因為自己家裡都有那種山（可用作墓地）」。

對此，中國河南省「澤槿律師事務所」主任付建認為，推廣火葬和公墓沒問題，但應按照法律規定及實際情況辦理，需要因地制宜，考慮各種情況，「不得變相斂財，不得強買強賣，否則是違法行為」。

《上游新聞》報導還指出，「長嶺鎮人民政府黨政綜合辦公室」工作人員本月5日告訴他們說，目前「正在解決相關問題」，之後會統一公布，「現在不太好說」。

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