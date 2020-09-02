為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》秘魯死亡率全球最高 棄傳統土葬改火化防傳染

    秘魯武漢肺炎死亡率為全球最高，每天有將近200人死亡。（美聯社）

    秘魯武漢肺炎死亡率為全球最高，每天有將近200人死亡。（美聯社）

    2020-09-02 23:52:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有87人染疫喪命，極高的死亡率也改變了秘魯的死亡儀式。

    根據《美聯社》報導，土葬是秘魯印加原住民文化與殖民者西班牙人的傳統，每年數百萬的秘魯人頻繁的拜訪親人的墳墓，並且在每年11月的亡者之日向死者致敬。隨著疫情加劇，為了預防感染，並緩解首都利馬（Lima）擁擠的墓地空間，殯葬開始改採火化，改變了傳統的儀式。

    今年3月，秘魯政府下令對所有武漢肺炎死者遺體都要火化，這是當地最嚴格的規定之一，是為了防止人們因接觸遺體而受到感染。其他中南美洲國家如巴西、墨西哥、哥倫比亞、智利和厄瓜多爾仍允許土葬。4月底，秘魯政府軟化，允許舉行葬禮，但參加人數不能超過5人，不過仍有許多醫院堅持遺體一律火化。

    由於疫情影響死亡率居高不下，每天有將近200人死亡，許多家庭必須在利馬郊區尋找新的墓地。

    「聖經中並沒有提到火化。」秘魯人雅魯奎（RolandoYarlequé）是基督徒，他將妻子卡門（MaríaCarmen）的骨灰放在小房間裡的床旁，他正在存錢，才有能力埋葬妻子的骨灰。雅魯奎認為，土葬對妻子的復活是必要的。

    賓夕法尼亞州立大學歷史教授、印加人葬禮專學者海尼（Christopher Heaney）說，「火化遺體對秘魯人來說是前所未有的觀念。」華盛頓大學秘魯醫學學者沃倫（Adam Warren）表示，「秘魯人在自己家中建立向死者致敬的小祭壇，正是將亡者之日的傳統再次呈現。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秘魯夜店違反防疫禁令 警方突襲釀人踩人已13死6傷
    2020-08-23 17:14

    秘魯夜店違反防疫禁令 警方突襲釀人踩人已13死6傷
    武漢肺炎》秘魯不到2萬死？ 還有2.7萬「疑例」沒列入
    2020-08-05 21:18

    武漢肺炎》秘魯不到2萬死？ 還有2.7萬「疑例」沒列入
    3R原則收服科技股

    3R原則收服科技股
    武漢肺炎》疫情燒不停 墨西哥暴增9556例創單日新高
    2020-08-02 13:03

    武漢肺炎》疫情燒不停 墨西哥暴增9556例創單日新高
    武漢肺炎》民俗療法、陰謀論瘋傳 拉丁美洲假新聞阻礙防疫
    2020-07-27 00:07

    武漢肺炎》民俗療法、陰謀論瘋傳 拉丁美洲假新聞阻礙防疫
    開學購新機！全國筆電送Vans潮包

    開學購新機！全國筆電送Vans潮包
    武漢肺炎》秘魯礦場群聚感染 82名礦工驗出陽性
    2020-07-04 14:26

    武漢肺炎》秘魯礦場群聚感染 82名礦工驗出陽性
    武漢肺炎》秘魯疫情未緩 馬丘比丘取消7月解封
    2020-06-23 13:34

    武漢肺炎》秘魯疫情未緩 馬丘比丘取消7月解封
    國際今日熱門
    2020-09-02 00:42

    管控「不道德」內容 巴基斯坦封鎖Tinder等交友APP

    2020-09-02 05:30

    限制中生赴美 美數週內出手

    2020-09-02 05:30

    反對漢化 內蒙古掀「拒絕返校」

    2020-09-02 05:30

    特首最大 林鄭嗆「香港無三權分立」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播