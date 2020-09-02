武漢肺炎》秘魯死亡率全球最高 棄傳統土葬改火化防傳染

秘魯武漢肺炎死亡率為全球最高，每天有將近200人死亡。（美聯社）

2020-09-02 23:52:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有87人染疫喪命，極高的死亡率也改變了秘魯的死亡儀式。

根據《美聯社》報導，土葬是秘魯印加原住民文化與殖民者西班牙人的傳統，每年數百萬的秘魯人頻繁的拜訪親人的墳墓，並且在每年11月的亡者之日向死者致敬。隨著疫情加劇，為了預防感染，並緩解首都利馬（Lima）擁擠的墓地空間，殯葬開始改採火化，改變了傳統的儀式。

請繼續往下閱讀...

今年3月，秘魯政府下令對所有武漢肺炎死者遺體都要火化，這是當地最嚴格的規定之一，是為了防止人們因接觸遺體而受到感染。其他中南美洲國家如巴西、墨西哥、哥倫比亞、智利和厄瓜多爾仍允許土葬。4月底，秘魯政府軟化，允許舉行葬禮，但參加人數不能超過5人，不過仍有許多醫院堅持遺體一律火化。

由於疫情影響死亡率居高不下，每天有將近200人死亡，許多家庭必須在利馬郊區尋找新的墓地。

「聖經中並沒有提到火化。」秘魯人雅魯奎（RolandoYarlequé）是基督徒，他將妻子卡門（MaríaCarmen）的骨灰放在小房間裡的床旁，他正在存錢，才有能力埋葬妻子的骨灰。雅魯奎認為，土葬對妻子的復活是必要的。

賓夕法尼亞州立大學歷史教授、印加人葬禮專學者海尼（Christopher Heaney）說，「火化遺體對秘魯人來說是前所未有的觀念。」華盛頓大學秘魯醫學學者沃倫（Adam Warren）表示，「秘魯人在自己家中建立向死者致敬的小祭壇，正是將亡者之日的傳統再次呈現。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法