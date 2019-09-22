反送中》畫面曝光！「守護孩子」成員遭警拉至暗巷毒打

2019-09-22 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中以來「好鄰舍北區教會」多名銀髮族發起「守護孩子行動」，並常在抗爭前線擔任為示威者及警方「緩衝」的角色。但隨著衝突升高，不但急救員遭警方逮捕，「好鄰舍北區教會」今晚也在臉書上指出，行動成員昨（21）日遭香港警方帶到暗巷慘遭獨毒打，並且被指控犯下襲警罪。

根據「好鄰舍北區教會」臉書發文，高齡73歲的「陳伯」陳基裘及該行動成員，昨晚在鳳攸北街上前了解青少年被捕的情況，交涉時，員警主動將前方記者、行動成員以及陳伯推倒，更向眾人噴灑胡椒噴霧。發文指出，警方圍住一名行動成員與陳伯，其後，陳伯雖被釋放，但另一成員卻被逮捕。

該文根據影片指出，該名遭逮捕的成員被警方拉至暗巷毒打，並表示對警方的行為表示，「異常的憤怒」。發文指出，行動成員並沒有拒捕，也沒有對警方作出任何攻擊，並指警方的所作所為與5年前「七警暗角打人案」相同。「好鄰舍北區教會」表示，該名成員口腔及牙齒流血，並有頭部暈昡的狀況，而根據影片畫面以及隊員消息，「絕對有理由相信傷勢是由警方私刑引致，情況令人擔心及氣憤。」

該影片畫面可見，警方出腳踢向已倒地的黃衣者，當發現有人攝影後，更以手電筒照射干擾拍攝。

「七警暗角打人案」為2014年香港雨傘運動期間，7名警察將1名已制伏的示威者帶至添馬公園拳打腳踢，而記者拍下現場畫面曝光後，引發香港社會譁然。

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