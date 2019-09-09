反送中》高中生遭7警圍毆爆頭倒地 港警：有叫他別跑

2019-09-09 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方7日晚間進入港鐵大埔墟站追捕示威者時，以警棍毆打在場人士，導致1名17歲大埔迦密柏雨中學中六學生頭破血流。香港媒體昨（8）日公布事發前畫面，畫面中該男生並未攻擊警方或破壞地鐵設施。今日香港警方在例行記者會上聲稱，當時「有喝令該名男學生不要跑」，又指該案已獲投訴，所以不能評論當時警方的處置是否合宜。

香港媒體《有線新聞》播出的畫面顯示，當示威者在破壞港鐵設施時，這名身穿藍衣的學生在港鐵站內滑手機，3分鐘後，該生往車站出口移動，正好碰上武裝員警衝入站內，該生與旁人見到警察就往回跑。當警方制伏1人後，他再度跑向出口，卻遭至少7名員警一擁而上，以警棍包圍、重擊頭部，因而頭破血流倒地。

據《立場新聞》 報導，迦密柏雨中學的校友陳先生今早表示，該名中六男生除了遭毆致頭破血流外，右手手指、肩膀骨折，並出現神智不清的現象，除了頭部必須縫兩針，至今仍住院治療。

據《立場新聞》報導，警察公共關係科總警司謝振中今日表示，當時到大埔墟站的員警是「有目標處理暴力破壞」的人。據當時員警觀察，包括穿藍色衣服的男子在內正在逃跑，員警有警告不要逃跑，所以使用警棍制伏。

迦密柏雨中學下午發表聲明指出，校方對於當晚有4名該校學生和1名校友被打傷，感到「十分難過和擔憂」。聲明中表示，學校會全力支援受傷和被捕同學，盼望他們盡快如常回校上課。校方表示，事發當晚，校長和老師便趕到醫院探望受傷同學，隨後也通宵留守大埔警署。校方又指，因為不忍再見同學受傷被捕，而遊行集會危機四伏，勸同學「遠離危險」。

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