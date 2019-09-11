反送中》警察辛苦了？網友改編「這首」天王神曲嗆港警被推爆

2019-09-11 20:49

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〔即時新聞／綜合報導〕香港自稱「一人樂團」的網路歌手「晴天林（Sunny Lam）」昨（11）日分享了改編天王周杰倫神曲〈爸，我回來了〉的創作〈警察，你辛苦了〉，狂酸香港警察暴力「選擇性執法」，怒嗆「點解（為什麼）黑警打我媽媽？」、「難道你是黑社會嗎？」被港台網友推爆。

據影片內容，晴天林改編周杰倫神曲〈爸，我回來了〉，並模仿其紅帽T裝扮，創作出〈警察，你辛苦了〉，內容狂嗆香港警察自6月「反送中運動」爆發以來的暴力執法，包括衝入港鐵太子站打人、對元朗荃灣黑道暴力視而不見等等。

歌詞以粵語押韻，連主歌部分的饒舌都改編得十分工整順暢，內容包括「大家都是香港人，怎麼你沒有良心」、「警察保護市民的價值觀已經不適用」等等，副歌「點解（為什麼）黑警打我媽媽？」、「難道你是黑社會嗎？」更令香港網友直呼「高汁」（優質）。

〈警察，你辛苦了〉歌詞全文及翻譯：

8月31日我番屋企（回家）就打開新聞

見到一班警察係太子亂打人洩噴

大家都係香港人 點解（為何）你冇左（沒了）個良心

已經唔係（不是）政見問題 係你針對自由西

由細到大都話我知警察係保護市民

而家睇你唔順眼都可以亂咁打人（現在看你不順眼就可以亂打人）

元朗荃灣見到幾班黑幫 兩班黑幫

你冇睇到 放佢走佬 仲拍撚哂膊頭做show（放走黑幫還作秀）

從前嘅價值觀已經唔適用

打完你再告你暴動

元朗恐襲就只係非法集會

第2朝林鄭仲會幫你開個死人記者會話

警察 你辛苦了

點解黑警打我媽媽

正式錄用的警察嗎？

點解黑警打我爸爸

難道你是黑社會嗎？

其實林鄭一句就可以阻止一切

但佢選擇無視市民仲包庇警察打人

香港警察 繼續選擇性執法

對記者衰衰格格

對市民打打殺殺

無辜市民你要出街都無法

用臥底扮示威者呢種手法

見人就打 污糟邋遢

全香港都話香港政府好垃圾

好多假新聞 剩係識維穩

好多假身份 打人好殘忍

請你唔好再做中立撚

點解黑警打我媽媽

正式錄用的警察嗎?

點解黑警打我爸爸

難道你是黑社會嗎？

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香港警察 知法犯法

比你恐嚇 要打要殺

話你兩句 就話要打

仲比你打到頭頂開花

點解想問點解 香港變成咁架

（為什麼想問為什麼香港變成這樣？）

香港網路歌手晴天林（Sunny Lam）改編天王周杰倫神曲創作出〈警察，你辛苦了〉，創意歌詞嗆港警被網友推爆。（圖取自Facebook 晴天林 Sunny Lam）

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