反送中》赴港見證示威 韓國記者：如災難片

2019-09-11 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中事件備受國際關注。韓國YTN電視台數次派遣記者赴港採訪反送中示威現場。韓國記者李慶國在節目上表示，親眼見證香港人為爭取民主流淚、流血的歷史，才深刻感受到民主自由的可貴。

根據港媒《香港01 》昨（10日）報導，在8月30至9月3日赴港的採訪記者李慶國在節目上憶述，發射催淚彈的原意是以刺激性的煙霧驅趕人群，然而所見的場景卻是，港警直接朝人丟擲催淚彈。他憶述，當時在現場打稿，眼、鼻突然感到又辣又嗆，一抬頭便見到示威人群狂奔，就像災難片的場景。

李慶國表示，以往只聽聞民主抗爭的歷史，而在親眼見證香港人為爭取民主流淚、流血的歷史後，才深刻體會到民主自由的可貴。

在8月16至20日赴港的攝影記者朴在相表示，令人焦心的是，對抗持有警棍、橡膠子彈的港警，示威者手上握有的是鐳射筆。他表示，香港經歷了如此苦痛，期盼下次赴港時，迎接的是香港人喜悅的吶喊。

同樣在8月16至20日赴港的採訪記者金大根憶述，示威現場情況很混亂。他表示，在得知香港行政長官不是由香港市民直選時，感到相當驚訝。

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