反送中》香港抗爭名人「英國旗王婆婆」疑「被失蹤」

2019-09-11 17:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國國台辦證實有台灣人從香港入境深圳被逮捕，指屏東枋寮鄉政顧問李孟居「涉嫌危害國安」遭依法審查。無獨有偶，香港也傳出反送中人士疑似「被失蹤」的事件！在反送中運動中幾乎無役不與的知名人士「英國旗王婆婆」，自8月11日在機場出現後便失去蹤影，由於王婆婆是居住在深圳的香港人，香港社運界擔心她已經被中國公安以莫須有的罪名扣留，正展開緊急協尋行動，希望在中國司法黑洞中找到王婆婆。

據香港《獨立媒體》報導，香港民主派立法會議員朱凱廸指出，本名王鳳瑤的王婆婆，從2016年起，幾乎在每次示威場合中都見到她的身影，而在公民廣場禁止車輛進入之前，她每天都會以膠紙在公民廣場的閘口地上貼上不同的抗議字句及圖案，持續超過一年，毅力驚人。

8月11日王婆婆在太古城地鐵站被警察制伏在地後，從此失蹤，整整一個月了。8月下旬，英國領事館職員鄭文傑被中國行政拘留，朱凱廸曾請保安局協助提供資訊，也順便請他們向中國當局政府打聽王婆婆下落，之後他再請同一位保安局高層官員向「中國」方面打探消息，並告知有網路消息指王婆婆被扣押在廣東韶關的看守所，但至今都沒有回音。

香港「學生獨立聯盟」的成員日前曾利用過去與王婆婆通訊的電郵發訊息給她，系統顯示信件已傳達，但卻得不到回應，因王婆婆家住深圳，該組織擔心她被公安帶到一個不能與外界通訊的地方，因而不能回覆。

朱凱迪指出，當特區政府繼續推銷大灣區大融合時，在王婆婆的個案中，大家突然發現，原來整個大灣區以至整個中國，都是司法黑洞。連確認一個香港公民在中國境內是否安好都做不到，聲稱捍衛一國兩制的特區高官，唔死都冇用（不死也沒有用）。

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