韓批蔡利用港人「補血」香港評論家：總比想吃你的狼好得多

2019-09-11 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市的首場大型造勢晚會上說，反送中看到香港人在流血、總統蔡英文卻在補血，「『今日香港、明日台灣』完全胡說八道，蹭香港幸災樂禍」，引起台、港網友熱議，香港政治評論家鄭立今日（11日）表示，「這總比讓給明顯想吃掉你的狼好得多」，他也強調，假如台灣選出下一個親中政權，香港人恐怕連來台都會感受到白色恐怖。

對於韓的批評，蔡英文昨日（10日）受訪時表示，香港的事情她相信全世界都很關心，作為台灣總統也應該表達我們的關心跟關切，這個是一個很嚴肅的議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看。

香港專欄作家，本身也是鄉民的鄭立，針對蔡、韓兩人的交火，在批踢踢上表示，他還記得曾經有段時間，台灣政府在面對中國的時候連國旗都不敢拿出來，一大堆退伍軍人參加中國的儀式，那是幾年前的事情。自己並不期望台灣政府會很照顧香港人，台灣政府就台灣人選出來的，照顧好自己就很頭痛了，大概沒力量再照顧香港人。

鄭立話鋒一轉說，但是如果台灣未來的政府和中國友好到連國旗都可以收起來的話，相信這樣的政府，也不會介意把來台的香港抗爭者資訊，出賣給中國來換取些甚麼，反正背後交換資訊，被賣了也不知道。

鄭立表示，香港人的血流就流定了，流了的血就一定是要被消費的，否則就是白流。那麼，至少給一些將來會令香港抗爭者多一點生存空間的政客消費，「這總比讓給明顯想吃掉你的狼好得多」。

鄭立說，如果消費香港人的流血，可以換到一個至少比較不會出賣香港抗爭者的鄰國政權，那香港人至少來台灣時憂慮會少一點，還有一個鬆一口氣的空間。那這樣被消費，香港人應該是甘願的，訴諸道德沒有意義，真心誠意人道皆是客套話，「客觀事實就是另一個選擇明顯更差」。

鄭立指出，假設下一次台灣政府是一個親中政權的話，香港人恐怕連來台都會感受到白色恐怖。

文章一出網友馬上推爆，紛紛表示「香港人現身說法」、「國民黨執政的話，會拒絕民運人士入境」，不少網友也回憶起2008年中國海協會會長陳雲林來台，警察粗暴沒收國旗的事情。

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