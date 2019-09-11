國台辦批蔡英文挺港為選舉 說法跟韓國瑜超像

2019-09-11 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒等人日前拜會台灣政黨，交流香港局勢，中國國台辦發言人馬曉光今日（11日）對此表示，民進黨當局與「港獨」勢力相勾結，借機攻擊中國，撈取選舉利益，對比國民黨總統參選人韓國瑜8日在造勢晚會批評蔡英文「別人在流血，你卻在補血」的說法，立場如出一輒。

馬曉光今日在例行記者會上表示，「民進黨當局在近期香港事態中扮演了極不光彩的角色。他們煽風點火，推波助瀾，與「港獨」勢力相勾結，企圖搞亂香港，破壞『一國兩制」。他們不斷借機攻擊誣衊大陸，煽動島內民粹，制造反中恐中的氛圍，撈取選舉利益。」

對比馬曉光的「撈取選舉利益」說，韓國瑜本月8日在初選後的首場大型造勢晚會上，也提出相似說法，他說看到香港人在流血、總統蔡英文卻在補血，「『今日香港、明日台灣』完全胡說八道，蹭香港幸災樂禍。」韓國瑜競選幕僚孫大千日前也表示，蔡英文為了選票，熱切期待「香港反送中運動全面失控，迫使北京政府強力鎮壓」，這樣才能「撿到槍」。

而對於韓國瑜陣營的批評，蔡英文昨日（10日）在桃園受訪表示，香港的事情全世界、全台灣的人都很關心，「這個是一個很嚴肅的議題，大概只有國民黨把它當作選舉的議題在看。」

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