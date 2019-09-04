反送中不歇 港政評家：難民法恐衝擊台灣國安

2019-09-04 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕隨著香港政治情勢緊張，「難民法」議題也越來越受各界關注，香港眾志成員黃之鋒、時代力量成員紛紛籲請訂定難民法。對此，香港政治評論家鄭立指出，難民法有衝擊台灣國安的疑慮、在實務上更可能將真正需要政治庇護的抗爭者擋在難民法的美意之外，因此須審慎評估、不可草率通過。鄭立認為，台灣唯有穩固國安，才有支援香港的空間。文末，鄭立也提出其他既不用破壞體制、還更能提供實質成效的方案，例如降低短期簽證門檻、提供獎學金名額等。

根據鄭立昨（4日）在批踢踢 上的發文，鄭立指出，香港每年有5萬的新移民來自中國，對中國人而言，要洗成港籍是相當容易的事。而難民法首先要考量的就是，防止中國間諜透過政治難民的身分混入台灣。縱使顧慮此點，以香港回歸中國那年（1997年）做為篩選的標準，也會將眾多在1997年後出生、最需要獲得庇護的勇武派抗爭者，排除在難民法的保護之外，幫不到想要幫的人，反而失去了立法的意義。

而倘若以遭中國當局檢控的資格來作為審查標準，也很容易被中國當局自導自演、檢控「自己人」來作操作，台灣很難判斷辨識難民身分。最後，可能只剩下有知名度的社運明星受惠，而那些希望保護身分不被曝光的廣大前線抗爭者，依然被排除在難民法的庇護之外。綜觀上述，難民法的美意很難彰顯在實務成效上。

對此，鄭立認為，比起提供難民身分，較務實且更能提供實質幫助、又不會破壞體制的做法是，台灣降低一些對港短期簽證的門檻，提供港人觀望香港局勢的空間。更進一步的支援是，提供獎學金申請、留學津貼，為底層、草根的年輕抗爭者提供經濟上的援助。

鄭立結論，社運人士或許不太理解國安議題，沒意識到守護台灣是首務。台灣唯有在守護主權的情況下，才有支援香港的空間，因此香港若要保全自己，更是不可衝擊台灣國安，一旦台灣主權受到侵害而淪亡，香港也不可能在台灣之下得到庇護了。

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