反送中》問警「良心何在」遭打爆頭 青年：香港非法治社會

2019-09-11 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕8月31日，港鐵太子站發生震撼世人的「警暴」事件，也引發香港人連日聚集在旺角警署外抗議。9月2日晚間，白衣青年「Leo」僅因向警方高喊「員警，你們跌了東西。良心呀。」，卻遭警方圍毆爆打至頭破血流，縫了5針。Leo表示，他無法原諒這班警察，並指自己不再相信「香港是法治社會」。

根據《香港電台》報導，當天晚上，Leo在旺角下課及吃飯後，途經太子，而對街是一隊正要回警署的鎮暴警察。Leo向警方高喊「員警，你們跌了東西。良心呀。良心呀」，並問警方：「721（元朗白衣人無差別攻擊事件）你們去了哪？黑社會打人時你們去了哪？」話說到此，4、5名鎮暴警察衝前追捕，Leo逃至路中央的分隔島旁遭警方制伏，不過警棍仍持續揮落。最後，除了頭部縫了5針，Leo的肩膀、手指和口腔都遭員警打傷。

Leo表示，「警方很多人圍住我，就為了要追補我，我很明顯躺在地上」，Leo右手作勢向下揮並問：「（警察）為什麼依然這樣對待我？」最令Leo難受與憤怒的是，警方失控打完他後，仍要對他冷嘲熱諷以及恐嚇他。Leo說，有員警指著他衣服上的鮮血，邊笑邊對他說那是「番茄汁」。

警方在記者會上，先是強調「依法辦事」，又表示「沒人會因為表達意見而被捕」，其後又指正在調查Leo是否涉及其他罪行，包括「在公眾地方擾亂秩序」。Leo表示，當時僅有他一個人，但警方現在卻控告他「非法集結」，「我犯了什麼罪，其實他們都不是很清楚。我的感覺就是，他們只是把情緒發洩在我身上，再把罪名加在我身上。」

「警方是不是把我當成黑社會？還是殺父仇人？我只是問了一句『警方的良心在哪』」Leo表示，他無法原諒這班警察，自己不再相信「香港是法治社會」。

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