反送中》831太子站疑雲 毛孟靜踢爆當局1小時3改傷者人數

2019-09-11 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港警務處連同消防處、醫管局及港鐵召開記者會澄清外傳8月31日太子站有人死亡的疑雲。不過，今天下午立法會議員毛孟靜召開記者會，出示了當晚消防員在太子站的通話紀錄的官方文件，指出當晚特區政府消防處3度更改受傷人數情況罕見，除此之外，當局在處理傷者運送、傷者名單以及救護行動事宜上還有3項疑點。

綜合香港媒體報導，毛孟靜根據該份事故現場與消防處控制中心對話的電腦紀錄指出，凌晨12點01分，有見習救護主任指，月台上有9名傷者。凌晨12點05分，救護主任指月台上共有10名傷者，其中6人傷勢嚴重。但是12點20分，1名消防局局長抵達太子月台後，再次更改傷者人數為9人。直到凌晨1點02分，流動指揮車則指現場受傷人數僅有7人，3名傷勢嚴重。除了一小時之間傷者人數一變再變，且在前後點算中，減少的都是受傷程度為「嚴重」的傷患。

毛孟靜質疑，根據救護總隊目紀錄，當晚12點15分，太子站E出口有警員稱，月台並沒有傷者，同時禁止救護人進入站內，但明明消防記錄中，當時月台上確有傷者數人。毛孟靜質疑，為何是由警方指揮救護員，使用港鐵車廂把傷者從太子站運去離醫院較遠的荔枝角站？另外，毛孟靜質疑，當晚油麻地站發生打鬥事件，共造成有3名傷者，但為何被消防處混入太子站的傷者名單中？

對於消防處以「傷者分散不同月台、服飾相似」為由，解釋「清點結果不同」。毛孟靜批評該說法難以服眾，強調救護員有清晰的急救指引，「不可能7個還10個都數不清楚」。毛孟靜指多次更改傷者人數的情況罕見，並要求消防處公開當晚現場對話錄音內容及文字紀錄。毛孟靜補充，即使取得監視器畫面也未必能明確證實是否有傷者死亡，呼籲目擊事件的港鐵職員挺身作證，「和香港人講清楚這件事」。

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