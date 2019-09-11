國台辦批與港獨勾結 陸委會回嗆：反民主、恐民主

2019-09-11 18:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對香港眾志秘書長黃之鋒訪台，中國國台辦今天稱，「民進黨當局在近期香港事態中扮演了極不光彩的角色。他們煽風點火，推波助瀾，與『港獨』勢力相勾結，企圖搞亂香港，破壞『一國兩制』。」陸委會回嗆，國台辦不明所以、不辨是非，動輒流露「反民主」、「恐民主」的反主流思維，也會在國際間貽笑大方。

陸委會重申，我方堅定支持香港民主自由，但不會介入，所有抹黑台灣、惡意栽贓的行徑，不會讓中共變乾淨，只會突顯其荒誕不經與虛妄無理。

陸委會表示，香港的民主自由發展是國際社會的共同關切，台港民間自主自發的交流，本就是極為自然平常的事。國台辦不明所以、不辨是非，動輒流露「反民主」、「恐民主」的反主流思維，這對於兩岸關係、香港情勢毫無助益，也會在國際間貽笑大方。

根據陸委會8月1日公布民調結果，近9成（88.7％）台灣民眾不贊成中共「一國兩制」主張。陸委會呼籲，中共應清醒地面對這個事實，勿再沉浸在一廂情願的幻想裡。

中國國台辦發言人馬曉光稱，「民進黨當局不斷藉機攻擊誣衊大陸，煽動島內民粹，製造反中恐中的氛圍，撈取選舉利益。近日，更置台灣民衆的安全和福祉於不顧，公然邀請『港獨』分子訪台、爲暴力激進分子提供庇護，讓台灣成爲『避罪天堂』，爲禍台亂台打開大門。並再次正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止插手香港事務，停止縱容、庇護暴力激進分子，停止破壞兩岸關係的行爲。」

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